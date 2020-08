Samsung Galaxy Z Fold 2, bien plus convaincant que la première génération ?

Durant son Galaxy Unpacked, Samsung officialisait notamment son Galaxy Z Fold 2. Le géant sud-coréen a-t-il suffisamment revu sa copie ? Ce smartphone à écran pliable vaut-il le coup ? Il semblerait bien que oui. Explication.

Durant l’événement Samsung Galaxy Unpacked tenu hier soir, l’annonce principale du fabricant était assurément celle des Galaxy Note 20. Mais celles et ceux qui espéraient découvrir officiellement le nouveau modèle de smartphone à écran pliable seront intéressés d’apprendre que la marque a aussi annoncé le successeur du Galaxy Fold, le Galaxy Z Fold 2.

Samsung dévoile son Galaxy Z Fold 2

Durant cette annonce, Samsung a été assez timide concernant la fiche technique de ce Galaxy Z Fold 2. C’est le moins que l’on puisse dire. En vérité, nous ne savons encore (presque) rien des composants internes de la bête. Cela étant, le fabricant a teasé quelques-unes des modifications opérées sur cette nouvelle version. Au menu notamment, un plus grand écran externe, 6,2 pouces, tandis que les écrans internes font 7,6 pouces. Et offrent un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Samsung est aussi parvenu à se débarrasser de cette grosse encoche sur l’écran intérieur, optant pour un trou directement dans l’écran. Plus compact, plus discret. Outre ces changements, purement cosmétiques diront certains, Samsung a aussi réglé les soucis de durabilité en utilisant notamment un verre ultra fin pour l’écran pliable plutôt que du plastique. La charnière a quant à elle été totalement revue. Notamment, là encore, pour être plus durable. Elle utilise des fibres élastiques pour faciliter l’élimination de la poussière et autres miettes qui pourraient se retrouver emprisonnées et causer des problèmes au moment de refermer l’écran.

La copie semble avoir été revue, mais il faut encore attendre pour tout savoir

Nous n’en savons malheureusement pas plus à l’heure actuelle. Les informations concernant le tarif ou la date de disponibilité ne seront dévoilées que le 1er septembre. Il faudra donc patienter jusqu’à cette date pour en savoir davantage, et découvrir notamment la fiche technique complète. Mais voilà qui s’annonce très prometteur. À suivre !