Samsung Galaxy XCover Pro, un smartphone pour les entreprises

Samsung dispose d'un catalogue déjà extrêmement fourni de smartphones. Il y en a pour tous les goûts, tous les besoins et toutes les bourses. Aujourd'hui, le géant sud-coréen dévoile un modèle spécialement conçu pour les entreprises, le Samsung Galaxy XCover Pro.

Alors que le grand public prend son mal en patience avant de découvrir le Samsung Galaxy S20 le mois prochain, le géant sud-coréen vient de dévoiler un smartphone pensé et conçu pour les employés en entreprise, le Galaxy XCover Pro. Ce n’est très probablement pas le mobile le plus sexy qui nous ait été donné de voir mais c’est un appareil robuste qui devrait encaisser facilement les journées des travailleurs dans bon nombre de secteurs.

Samsung dévoile le smartphone Galaxy XCover Pro

Ce Samsung Galaxy XCover Pro dispose de nombreuses fonctionnalités qui devraient aider la vie quotidienne au travail et la collaboration entre collègues. Outre le côté renforcé de l’appareil, celui-ci voit la sécurité de ses données assurée par la plate-forme Samsung Knox Security. Il dispose aussi d’une fonction talkie-walkie compatible avec Microsoft Teams. Une nouvelle référence au catalogue de Samsung qui montre l’intérêt de la marque pour ce marché de la mobilité professionnelle.

Un appareil pensé et conçu pour les professionnels de tout secteur

Côté spécifications, on citera notamment son écran Infinity Display de 6,3 pouces – avec une partie tactile qui a été renforcée pour pouvoir fonctionner dans n’importe quelle condition météo -, sa certification IP68 (résistant à la poussière et l’eau) et ses deux touches programmables. Dans le châssis, on retrouve un processeur Exynos 9611 avec Go de RAM. L’appareil est aussi mPOS Ready. En ce qui concerne la partie media, on retrouvera une caméra frontale de 13 MP et un module double caméra à l’arrière (25 et 8 MP). Enfin, la batterie de 4 050 mAh, compatible recharge rapide, est facilement remplaçable. Pour l’heure, aucune information concernant le tarif ni la date de disponibilité de ce Galaxy XCover Pro. À suivre !