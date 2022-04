Samsung Galaxy XCover Pro 2, un smartphone ultra-résistant, en préparation

Le futur Samsung Galaxy XCover Pro 2 se dévoile, un smartphone résistant pour s'éviter bien des tracas.

La grande majorité des smartphones d’aujourd’hui se concentrent sur le design et sur l’incorporation de matériaux plus ou moins précieux pour un “rendu luxueux”, comme le métal ou le verre. À l’usage, c’est tout à fait appréciable, mais dans le même temps, cela rend ces mêmes smartphones un peu trop fragiles. On aimerait bien, de temps à autre, que ceux-ci soient un peu plus résistants. Pour cela, il faut se diriger vers une catégorie bien spéciale. Samsung en prépare d’ailleurs un nouveau modèle.

Le futur Samsung Galaxy XCover Pro 2 se dévoile

Si vous voulez un smartphone que vous pouvez trimballer partout avec vous sans vous inquiéter d’éventuelles rayures ou pire, Samsung pourrait peut-être avoir quelque chose pour vous. Si l’on en croit plusieurs rendus partagés par @OnLeaks et Zoutons.ae, le géant sud-coréen préparerait actuellement un nouveau smartphone robuste, le Galaxy XCover Pro 2.

Un smartphone résistant pour s’éviter bien des tracas

La gamme Galaxy XCover compte déjà quelques modèles. Autrement dit, Samsung n’en est pas à son premier coup d’essai sur ce marché des smartphones robustes. Le géant sud-coréen s’y est déjà essayé quelques fois ces dernières années, mais le Galaxy XCover Pro 2 est le dernier en date. Si l’on se fie aux spécifications, elles aussi, en fuite, apparemment, l’appareil disposerait d’un écran plat de 6,56 pouces, d’un module arrière double capteur, d’un capteur d’empreinte digitale sur la tranche et même d’une prise jack 3,5 mm.

Sous le capot, les rumeurs semblent s’accorder pour dire qu’une puce Exynos 1280 devrait propulser l’appareil. Autrement dit, il sera ici davantage question de durabilité et de résistance que de performances brutes. Pour le reste, on citera notamment la présence d’Android 12. Difficile d’évaluer à quel point cet appareil pourrait être résistant, on ne sait d’ailleurs même pas de quels éléments renforcés il bénéficiera après tout. Pour le savoir, il faudra attendre l’annonce officielle de Samsung qui aura lieu… on ne sait trop quand, probablement dans les semaines à venir. À suivre !