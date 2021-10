Samsung Galaxy S22 : avec un S Pen intégré ?

Samsung officialisera dans quelques mois son prochain flagship, à savoir le Galaxy S22. À quoi faut-il s’attendre ? Si le S21 était enfin compatible avec le S Pen, l’appareil ne permet pas de ranger comme il se doit le stylet. Il se pourrait que le S22 règle le problème. Explication.

Il y a quelques mois, avec le lancement du Samsung Galaxy 21, le géant sud-coréen mettait enfin un terme à l’exclusivité du S Pen pour la gamme Note. Cela étant dit, l’inconvénient est que, bien que le support du S Pen soit effectivement de la partie sur le Galaxy S21 au niveau logiciel, il n’y a aucun endroit où le ranger. Autrement dit, vous devez garder le S Pen dans un sac ou une poche, avec le risque de le perdre un jour ou l’autre.

Cependant, tout ceci pourrait changer l’année prochaine avec le Galaxy S22. C’est tout du moins ce qu’annonce un tweet de Ice Universe qui partage ce qui semblent être des rendus de coques de protection pour le Galaxy S22. Et comme vous pouvez le voir, il y aurait un emplacement prévu pour le S Pen. Autrement dit, le Samsung Galaxy S22 pourrait bien disposer d’un emplacement dédié pour ranger le stylet.

Il y a eu des rumeurs laissant entendre que le géant sud-coréen pourrait fusionner sa gamme Note et sa gamme S. Le Galaxy S22 Ultra pourrait même être renommé Galaxy Note Ultra, ce qui prendrait sens étant donné l’intégration du S Pen. Ceci étant dit, Ice Universe a publié un autre tweet affirmant qu’il n’y aura pas de changement de nom et que cette information était “confirmée à 100 %”.

Bien sûr, dans la mesure où il ne s’agit là que d’une fuite, d’une rumeur, le mieux à faire est de prendre cette information comme une simple possibilité. N’allez pas prendre cela pour argent comptant, même si cela provient de Ice Universe. Nul doute en tous les cas que nous en saurons davantage dans les semaines et mois à venir.

Breaking:Samsung phone protective case manufacturer has begun to build S22 series protective case . We can see that the camera area is just like our rendered drawing, but unfortunately, It just knows the shape of this area, whether it is “P”or “11” , and he does not know. pic.twitter.com/yYtZF8lZXl

— Ice universe (@UniverseIce) September 30, 2021