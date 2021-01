Samsung Galaxy S21 : le packaging fuite et semble confirmer ce que l’on craignait

Samsung dévoilera très bientôt son très attendu Galaxy S21. Les spécifications de la bête, comme toujours, font l'objet de toutes les attentions. Mais cette année on regarde aussi beaucoup du côté du packaging.

Lorsqu’Apple avait annoncé son intention de ne plus intégrer de chargeur dans les boîtes de ses iPhone, cela avait fait grincer les dents des utilisateurs et certains fabricants ne s’étaient pas gênés pour se moquer ouvertement de cette décision. Samsung le premier. Mais une fois n’est pas coutume, le géant sud-coréen pourrait emprunter lui aussi cette voie.

Un leak “confirme” l’absence de chargeur

Samsung n’avait pas tardé à railler Apple suite à sa décision de ne plus inclure de chargeur dans les boîtes de son iPhone 12. On pouvait alors se dire que le géant sud-coréen continuerait d’intégrer l’accessoire dans ses propres boîtes. Mais selon les dernières rumeurs, il semblerait que l’entreprise suive finalement les pas d’Apple et procède de manière identique.

dans la boîte du Samsung Galaxy S21

Aujourd’hui, grâce à un rapport de WinFuture.de, on découvre ce qui semble être le packaging de ce fameux Samsung Galayx S21. Une fuite qui viendrait confirmer que les rumeurs sont avérées. Ou qui viennent tout du moins jeter de l’huile sur le feu. Les images montrent une boîte sensiblement amincie, très similaire à celle de l’iPhone 12 dans ses dimensions.

Cela signifie qu’il y a de grandes chances – ou risques, c’est selon – que, si ces images sont avérées, le Galaxy S21 ne soit pas livré avec un chargeur. Samsung devrait cependant fournir un câble USB-C. Nul ne sait non plus si l’on retrouvera dans cette boîte les traditionnels écouteurs. Certaines rumeurs évoquaient cependant la suppression unique du chargeur, les écouteurs ne seraient pas concernés.

Samsung annoncera officiellement son Galaxy S21 durant l’événement Galaxy Unpacked qui aura lieu le 14 juin prochain. Nous aurons tous les détails à ce moment-là. Patience.