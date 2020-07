Samsung Galaxy Note 20 : son prix pourrait (agréablement) vous surprendre

Année après, génération après génération, les smartphones ont vu leurs tarifs augmenter. Aujourd'hui, les flagships se négocient plus de 1 000€. Cher ? Trop cher ? Chacun son avis sur la question. Le Samsung Galaxy Note 20 pourrait bien surprendre sur ce créneau.

Les smartphones n’ont cessé de voir leurs tarifs augmenter, avec des appareils haut de gamme qui se vendent aujourd’hui souvent plus de 1 000€. Cela étant dit, le Samsung Galaxy Note 20 pourrait être une très bonne surprise sur ce segment. Si les récentes rumeurs sont avérées, cet appareil très attendu pourrait être moins onéreux que le Galaxy Note 10.

Quel tarif pour le Samsung Galaxy Note 20 ?

Pour resituer un peu les choses, le modèle le plus haut de gamme des Galaxy Note 10, le Note 10 Plus, était vendu 1,5 million de wons, soit un peu plus de 1 100€, conversion faite. Si la rumeur est vraie, le Note 20 Ultra, qui serait la variante la plus haut de gamme de cette nouvelle génération serait vendue 1,45 million de wons, soit environ 1 070€. Alors certes, cette différence de prix est presque négligeable mais elle représente tout de même une différence importante.

La marque pourrait réserver une bonne surprise

En effet, alors que les prix ne cessent d’augmenter année après année, constater un maintien, voire même une petite diminution de prix, est un bon signe. C’est aussi, évidemment, bien mieux que de voir le tarif partir, encore et toujours, à la hausse. Alors même si cette différence est infime, c’est mieux que rien. Et attention, les prix donnés dans ce rapport sont les prix coréens. Impossible de savoir à combien se vendra l’appareil en euros. L’information est à prendre avec des pincettes, comme toujours, mais Samsung devrait partager tous les détails de ce très attendu Galaxy Note 20 durant un événement dédié le 5 août prochain. Encore un peu de patience.