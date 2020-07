Samsung Galaxy Note 20 : présentation officielle le 5 août

Après ses Galaxy S, Samsung profite toujours de la deuxième partie de l'année pour dévoiler ses Galaxy Note. L'année 2020 ne fait pas exception. Après les S20, voici arriver le Note 20. Présentation officielle le 5 août prochain.

Si vous êtes fan de la gamme Samsung Galaxy Note, vous attendez peut-être avec impatience le lancement du Samsung Galaxy Note 20. Bonne nouvelle aujourd’hui, le géant sud-coréen vient d’officialiser la date de l’annonce. Ce sera pour le 5 août 2020 durant un événement Galaxy Unpacked dédié.

Le Samsung Galaxy Note 20 officialisé le 5 août prochain

La marque n’a pas précisé quels appareils seront effectivement annoncés durant cet événement mais il ne fait quasiment aucun doute que le fabricant en profitera pour annoncer son très attendu Note 20. Plusieurs rumeurs suggèrent aussi qu’une version 5G du Galaxy Z Flip serait en préparation. Il ne serait pas surprenant que le géant profite de l’événement pour dévoiler cet variante de son smartphone pliable. Une chose est certaine, de nouveaux appareils feront leur introduction dans le grand bain.

Aux côtés d’un Galaxy Z Flip 5G et de la Galaxy Watch 3 ?

Il y a aussi déjà eu plusieurs leaks concernant le wearable Samsung. Et plus précisément la Galaxy Watch 3. Nous pourrions ainsi avoir aussi droit à une présentation en bonne et due forme de cette nouvelle montre connectée durant cette grande fête. Cela étant dit, Samsung organisera cette fois son Galaxy Unpacked en mode virtuel, crise sanitaire oblige. Vous pourrez donc y assister, si vous êtes intéressé(e). Les festivités débuteront le 5 août à 16h (heure française). Une autre case à cocher dans votre agenda de l’été pour tout savoir de ce qui sera l’un des smartphones phare de cette fin d’année.