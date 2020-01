Samsung Galaxy Book Flex α, nouveau venu sur le marché des ultraportables

Parmi les différentes catégories d'ordinateurs portables, il en est une très populaire ces dernières années, c'est celle des ultraportables. Il s'agit de machines très légères, très fines, avec des spécifications respectables, pour être transportées partout facilement.

Samsung fabrique des ordinateurs portables depuis de nombreuses années maintenant mais le géant sud-coréen a intensifié son activité (sur le marché américain tout du moins), ces deux dernières années. Le nouveau Samsung Galaxy Book Flex α (alpha) est une nouvelle entrée sur le marché des ordinateurs portables de moins de 4 livres (1,81 kg). Et avec un tarif public annoncé de 830$ (750€), les ventes pourraient être au rendez-vous.

Samsung dévoile le Galaxy Book Flex α

La question du prix est très importante. La facture finale pourrait en effet décider les clients indécis parce qu’une grande majorité des machines concurrentes démarrent à 1 000$. Il est aussi très probable que Samsung utilise son intégration verticale – SSD, mémoire, écran et batterie – pour tirer les prix vers le bas. Les options de configuration, quant à elles, sont relativement standard, avec une option de CPU Intel de 10ème génération et un stockage de 256 ou 512 Go. La mémoire, elle, est de 8 Go minium et peut monter jusqu’à 12 Go, appréciable pour celles et ceux qui en demandent beaucoup à leur machine.

Un portable très léger et très fin à un tarif très, très intéressant

L’écran tactile QLED 1080p se révèle aussi très lumineux (600 NIT). Bien mieux que la majeure partie de ce qui se fait actuellement, parfait pour travailler dans des conditions très lumineuses/ensoleillées. Pour l’heure, nous ne savons rien de la précision des couleurs sur cet écran mais Samsung mentionne un milliard de couleurs, ce qui est généralement un bon signe concernant la couverture du spectre. D’ordinaire, les écrans OLED Samsung offrent de meilleures performances générales mais le QLED est une technologie basée sur le LCD avec un rétroéclairage LED et une couche de nanoparticules. Celles permettent de manipuler les longueurs d’onde pour saturer davantage les couleurs et améliorer le gamut couleur. Le Samsung Active Pen est de la partie, bien que non-inclus – il faut compter 60-70$ en sus -. La batterie, quant à elle, est de 54 Wh, ce qui est très bon pour un portable de 13,3 pouces si compact. Ce Samsung Galaxy Book Flex Alpha sera disponible dans le courant du premier semestre 2020 aux États-Unis.