Samsung fusionne Pay et Pass dans une seule et même application Wallet

Samsung fusionne ses apps Pay et Pass dans une seule et même app baptisée Wallet. Cette dernière permet même de suivre ses cryptos.

Samsung veut faciliter à ses utilisateurs la manière dont ils stockent les informations de cartes de crédit et autres données numériques sensibles sur leur téléphone. Tout récemment, le géant sud-coréen a annoncé la fusion de ses applications Pay et Pass dans une seule et même plate-forme, Wallet. Avec ce changement, vous n’aurez plus à utiliser deux applications différentes pour gérer votre identité numérique. À la place, la nouvelle app Wallet de l’entreprise vous permettra de stocker vos informations de cartes de paiement pour vos paiements mobiles ainsi que vos identifiants de connexion pour vos sites et apps.

Samsung fusionne ses apps Pay et Pass dans une seule et même app baptisée Wallet

Et Samsung explique qu’il est aussi possible de stocker des clefs numériques de marques comme BMW, Genesis, Hyundai et Kia, ainsi que des cartes d’embarquement de compagnies aériennes, à commencer par Korea Air. Et juste à temps pour l’hiver crypto qui touche actuellement toute la communauté crypto, il est aussi possible de suivre dans l’application vos crypto-monnaies sur un large choix d’exchanges.

Dans quelques mois, l’application permettra aussi de stocker diverses cartes d’identité, y compris les cartes d’étudiant et autre permis de conduire, de la part d’institutions participantes, bien évidemment. Il y a aussi l’intégration avec la plate-forme Samsung SmartThings. Tout est par ailleurs stocké de manière sécurisée sur votre appareil via le système de protection Samsung Knox.

Cette dernière permet même de suivre ses cryptos

Samsung Wallet est disponible dès aujourd’hui aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. Si vous avez déjà les applications Pay et Pass installées sur votre smartphone, celles-ci vous inviteront à passer à cette nouvelle app Wallet la prochaine fois que vous ouvrirez l’une ou l’autre. Cette app était particulièrement attendue au sein de la communauté Samsung, particulièrement après que l’entreprise avait ajouté la prise en charge des clefs de voiture numériques l’année dernière.