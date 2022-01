Samsung Freestyle, un vidéo-projecteur avec certaines fonctionnalités de smart TV

Samsung Freestyle, un vidéo-projecteur compact et très intelligent. Orientable, filaire, jusqu'à 100 pouces sur le mur.

Beaucoup rêveraient d’avoir un gigantesque téléviseur dans leur salon, mais nombreux sont ceux qui ne peuvent se le permettre, par manque de budget ou peut-être par manque de place – ou parce que leur conjoint refuse catégoriquement, c’est possible aussi -. L’on peut alors se tourner vers le vidéo-projecteur, une solution qui offre un peu plus de flexibilité et de liberté.

Si c’est la direction dans laquelle vous prévoyez d’aller, vous serez peut-être intéressé(e) d’apprendre que, durant le CES 2022, Samsung a dévoilé un nouveau vidéo-projecteur baptisé Samsung Freestyle. Ce n’est pas un vidéo-projecteur standard. Cet appareil est intelligent, ce qui permet à Samsung de dire que son Freestyle est un vidéo-projecteur, une enceinte connectée et même une lumière d’ambiance dans un seul et même produit.

Cela signifie que si vous êtes déjà familier avec les smart TV Samsung, vous ne devriez pas avoir de problèmes avec le Freestyle, tout du moins en ce qui concerne l’interface. Selon Samsung, le vidéo-projecteur Freestyle peut être alimenté via sa connexion USB-PD du moment qu’il reçoit 50 W ou plus. Contrairement à d’autres projecteurs de son gabarit, le Freestyle n’a pas de batterie intégrée. Autrement dit, il vous faudra le brancher pour en profiter.

Orientable, filaire, jusqu’à 100 pouces sur le mur

Le Samsung Freestyle est de plus placer sur un pied avec une charnière, ce qui permet à l’utilisateur de l’orienter, sur un mur ou même sur un plafond. Le logiciel vous épargnera la parfois pénible tâche de gérer la distorsion, toujours appréciable. Selon le géant sud-coréen, le Freestyle est en mesure de projeter une image d’une taille maximale de 100 pouces.

Le vidéo-projecteur Samsung Freestyle est actuellement disponible en précommande sur le site américain de Samsung au tarif public de 899,99 $. En France, le site ne permet que de s’inscrire pour être tenu au courant.