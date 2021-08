Samsung double la mise sur ses smartphones avec écran pliable : Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3

Samsung a officialisé ses deux smartphones avec écran pliable, les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3. Une copie encore revue et corrigée, avec des tarifs très intéressants.

Durant son événement Unpacked, Samsung a annoncé ses tous derniers appareils, deux nouveaux smartphones qui disposent de la dernière technologie à la mode, l’écran pliable. Les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 s’adressent à deux profils bien différents d’utilisateurs : les amateurs d’écran ultra-large d’un côté, les fans de téléphone compact de l’autre.

Tout ceci est rendu possible grâce aux technologies d’écran pliable développées par le pionnier Samsung puis copiées aujourd’hui par tout le monde, ou presque. Ces deux appareils partagent de nombreux points communs, comme la durabilité, y compris la résistance à l’eau en cas d’immersion complète (IPx8) et un écran renforcé par le Gorilla Glass Victus, un matériau très résistant très difficile à rayer ou abîmer.

Même l’alliage d’aluminium du châssis est 10 % plus durable. La nouvelle charnière, quant à elle, est plus discrète, pour un design tout en finesse, dans la mesure de ce que permettent les technologies de production actuelles.

À l’intérieur, on reprouve un processeur Qualcomm Snapdragon 888 (+ 5G) et il semblerait que cette caractéristique soit mondiale. Par le passé, certains marchés avaient droit à un processeur maison mais pas cette fois. Ce choix permet d’uniformiser le niveau de performances et c’est tout à fait compréhensible face à un tel tarif.

En effet, le Z Fold 3 est proposé à 1 799 $, le Z Flip 3 999 $. C’est environ 200 $ de moins que les modèles de l’année dernière, une évolution positive qui devrait se poursuivre pour les générations à venir dans la mesure où Samsung optimise ses méthodes et ses volumes de production.

Galaxy Z Fold 3

La prise en charge du S-Pen était attendue, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est très aboutie. Plus la taille de l’écran est grande, plus l’expérience au stylet est bonne. En théorie. Le Z Fold 3 devrait donc être parfait sur ce point. Malheureusement, il n’y a pas de place pour accueillir le stylet dans le châssis. Par ailleurs, il ne devrait pas non plus être aussi performant que celui du Galaxy Note mais bien suffisant pour prendre des notes et dessiner.

En termes de design, l’ensemble ressemble beaucoup au Z Fold 2, en un peu plus léger et plus fin, avec trois coloris au choix. La caméra frontale est quant à elle totalement dissimulée sous l’écran. Ce qui est d’autant plus intéressant qu’avec un tel design d’écran pliable, la caméra frontale comme la caméra arrière peuvent être utilisées pour les selfies.

Galaxy Z Flip 3

L’idée des smartphones Flip est très appréciée de nombreux clients, peut-être davantage que celle du Z Fold. Reste que les tarifs plutôt élevés des premières générations étaient un frein à son adoption. La popularité de ce design pourrait être énorme, et le tarif sera certainement la clef sur ce point.

Le nouveau Galaxy Z Flip 3 est un smartphone incroyablement compact embarquant une puissance de calcul impressionnante. Avec un très bon module caméra, vous avez entre les mains un appareil comparable au Galaxy S21 pour la photo et la vidéo mais dans un form factor bien plus cool. Ce genre de téléphone est parfait pour celles et ceux qui veulent un téléphone compact quand ils ne s’en servent et un appareil puissant à l’usage.

Samsung a intégré un écran extérieur plus grand, pour voir davantage de notifications et interagir plus facilement lorsque l’appareil est fermé. Une fois ouvert, vous avez à disposition les 6,7 pouces de la dalle AMOLD, avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz.