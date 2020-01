Samsung dévoilera ses nouveaux smartphones Galaxy le 11 Février

Le début d'année est une période chargée pour nombre d'acteurs de la tech. Parce qu'il y a le CES tout d'abord, mais aussi pour certains parce qu'ils annoncent leurs nouveaux flagships. C'est le cas de Samsung. Ces smartphones Galaxy S11 seront dévoilés le 11 Février.

Hier, une vidéo faisait son apparition sur le web. Celle-ci ressemblait beaucoup à une invitation officielle au toujours très étendu événement Samsung Galaxy Unpacked. Il était alors difficile de juger de son authenticité mais le géant sud-coréen a rapidement mis fin à toutes tergiversations : Samsung dévoilera de “nouveaux appareils innovants qui vont changer la prochaine décennie d’expériences mobiles” durant un événement Galaxy Unpacked qui aura lieu à San Francisco le 11 Février.

Samsung tiendra son Galaxy Unpacked le 11 Février

Samsung parle ici évidemment de sa gamme Galaxy S11 (ou S20, difficile de se prononcer pour le moment) mais selon les tournures de phrase employées dans le communiqué de presse officiel, il semblerait que le géant ait davantage à dévoiler que les flagships habituels. Cela signifierait-il que nous aurons un premier aperçu du smartphone pliable façon Motorola Razr ? C’est tout à fait possible. Certains avancent aussi que la seconde boîte carrée faisant office de A dans l’image ci-dessus pourrait représenter ce même appareil une fois fermé. Une telle annonce pourrait en tout cas relancer une fois encore l’intérêt autour de la marque, de quoi faire énormément parler d’elle jusqu’au Mobile World Congress qui se tiendra du 24 au 27 Février.

Les Galaxy S11/S20 seront évidemment dévoilés, tout comme d’autres surprises

Bien évidemment, quand on considère les déboires autour du lancement du Galaxy Fold, personne ne pourrait blâmer Samsung de prendre son temps cette fois. Et ceci pourrait être d’autant plus vrai que cette deuxième génération de Galaxy Fold pourrait utiliser un écran en verre, bien plus durable. Il est aussi tout à fait possible que cette référence aux innovations ne concernent que certaines fonctionnalités qui seront présentes dans les S11/S20, comme le module caméra ou le mystérieux projet Neon. Les questions sont pour l’heure bien plus nombreuses que les réponses mais au moins savons-nous maintenant que le géant sud-coréen répondra à nombre d’entre elles le 11 Février prochain. Rendez-vous est pris.