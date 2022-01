Samsung dévoile ses nouveaux TV Neo QLED 2022, avec du 144 Hz en 4K et 8K

Samsung dévoile déjà de nombreux nouveaux TV, avec de la 4K et de la 8K, le tout à 144 Hz.

Que serait un CES sans une bonne grosse fournée de nouveaux TV Samsung ? Les modèles 2022 promettent une bonne quantité d’améliorations, ainsi de nouvelles petites adaptations bien pratiques. Pour commencer, les nouveaux TV Neo QLED sont désormais ce que Samsung qualifie de premiers TV 4K et 8K avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz au lieu du désormais habituel 120 Hz. Cette fluidité supplémentaire ne sera pas immédiatement utile quand on sait que même les PC les plus performants peuvent avoir du mal à avec la 4K et la 8K.

Ces TV promettent par ailleurs des améliorations dans la qualité d’image quelle que soit la source. Tous les modèles Neo QLED 8K et 4K passent ainsi d’un rétroéclairage 12 bits à un rétroéclairage 14 bits, pour une luminosité plus précise. Ils disposent aussi d’une nouvelle fonctionnalité Shape Adaptive Light Control qui, théoriquement, devrait permettre d’améliorer la qualité des mini-LED et un algorithme Object Depth Enhancer basé sur l’intelligence artificielle permettra de mieux distinguer le sujet principal de son arrière-plan.

Le logiciel joue un rôle prépondérant. Tous les TV Samsung 2022 offrent un nouvel écran d’accueil pour mieux naviguer dans les contenus streaming et offrir un affichage ambiant lorsque l’appareil n’est pas utilisé. Depuis le Gaming Hub, il est possible de lancer des jeux directement et une nouvelle Game Bar permet de personnaliser certains réglages d’image. Watch Together est un mode similaire à SharePlay qui vous permet de discuter avec des proches pendant que vous regardez votre contenu préféré. Et il est même possible d’intégrer ses NFT dans ces TV.

Les autres téléviseurs de la marque ne sont pas en reste. La gamme Samsung MicroLED fait désormais disparaître les bords, pour que votre TV se fonde plus facilement dans votre décoration d’intérieur. Ils profitent aussi d’une gamme de couleur 10 % plus large. Si les modèles 99 et 110 pouces ne vous conviennent pas, vous pourrez vous rabattre sur l’option la plus petite de 89 pouces. Et si vous cherchez justement des bords, sachez que les modèles The Frame 2022 ont désormais des écrans mats et une interface totalement revue.

Comme c’est souvent le cas avec de telles annonces, Samsung n’a pas fourni ni date de disponibilité ni tarifs, à l’heure d’écrire ces lignes. The Frame est souvent disponible dans des diagonales allant de 32 à 85 pouces et il y a fort à parier que les écrans 8K et les modèles MicroLED ne seront pas donnés. Il est encore trop tôt pour savoir si ces nouveaux TV Samsung sauront rivaliser avec ceux de LG, Sony et consort. Cela étant dit, il est évident que Samsung n’est pas franchement pressé de passer à l’OLED pour concurrencer ses principaux rivaux.