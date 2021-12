Samsung dévoile les projets de son C-Lab qui seront présentés au CES 2022

Samsung dévoile les projets phare de son C-Lab dont le duo de l'application ZamStar et la guitare ZamString.

Comme chaque année à cette période de l’année, Samsung dévoile les projets de son incubateur C-Lab pour le CES 2022, avec pour objectif d’évaluer l’intérêt du public pour avancer, ou non, sur les idées les plus prometteuses. La star de cette année est sans conteste ZamStar, un duo guitare et application pensés et conçus pour faciliter la collaboration et l’apprentissage. Parmi les autres projets notables, une solution basée sur l’intelligence artificielle pour aider les enfants à prendre de bonnes habitudes avec leurs smartphones et un mobile pour détecter le strabisme chez les nouveaux-nés.

ZamStar consiste donc en une application et une guitare baptisée ZamString. L’idée est la suivante : vous pouvez jouer une partition sur la guitare, ajouter des effets et ensuite synchroniser le tout avec d’autres musiciens dans le monde entier. Voilà qui répond aux collaborations musicales apparues sur TikTok suite à la pandémie de Covid-19, avec l’idée de simplifier au maximum la synchronisation entre les musiciens. Par ailleurs, la guitare ZamString possède un manche qui s’illumine selon la chanson que vous jouez, vous permettant de visualiser facilement ou placer les doigts. Le concept n’est pas nouveau, mais c’est peut-être là la première fois qu’un projet marie l’aspect de l’apprentissage avec celui de la collaboration.

Piloto, quant à lui, est ce que Samsung appelle une “solution d’intelligence artificielle qui aide les enfants à développer de bonnes habitudes avec leur smartphone.” L’objectif est d’apprendre aux enfants “des techniques d’auto-régulation” sur les appareils intelligents pour qu’ils puissent faire les bons choix. Enfin, Innovision est “un système de surveillance au quotidien basé sur un mobile pour détecter d’éventuels symptômes de strabisme et suivre le développement des facultés visuelles des bébés.” Voilà qui semble plutôt intelligent dans la mesure où les bébés regardent naturellement le mobile de leur lit.

Outre les projets portés par ses propres incubateurs, Samsung C-Lab Outside soutient aussi neuf startups, y compris une solution de reconnaissance biométrique pour les animaux basée sur l’intelligence artificielle baptisée Petnow. Tous ces projets seront à découvrir plus en détails sur leur propre stand au CES 2022. À l’heure d’écrire ces lignes, Samsung semble avoir toujours prévu d’y être présent. Le géant sud-coréen n’a pas (encore ?) suivi les Google, Lenovo, Intel, Amazon, Meta, T-Mobile et consort qui ont annulé leur venue à cause de la pandémie.