Samsung dévoile le Galaxy F62, un smartphone avec une batterie de 7 000 mAh

Les fabricants de smartphones Android ne commercialisent, pour la plupart, pas que des flagships. Nombreuses sont les marques à inonder le marché d’appareils d’entrée voire de milieu de gamme. Samsung, par exemple, lance des dizaines de smartphones chaque année. Voici une référence intéressante, le Samsung Galaxy F62, avec sa batterie de 7 000 mAh.

Samsung officialise son Galaxy F62

S’il y a bien quelque chose sur lequel tous les utilisateurs de smartphones peuvent se mettre d’accord, c’est la batterie. Qui ne voudrait pas avoir une autonomie plus longue sur son téléphone ? Ne plus avoir à craindre d’être à court de batterie après quelques heures seulement ? Malheureusement, il faudra certainement attendre encore plusieurs années avant de profiter d’une véritable innovation dans ce domaine. Mais l’on se satisferait déjà tout à fait d’un smartphone qui tient deux journées pleines. Et pour celles et ceux qui chercheraient un tel téléphone, pourquoi pas la dernière référence de Samsung, le Galaxy F62 ?

Un smartphone milieu de gamme avec une batterie de 7 000 mAh

Certes, il ne s’agit pas là d’un flagship comme les Galaxy S mais l’un de ses arguments de vente est clairement son impressionnante batterie de 7 000 mAh. Difficile de savoir combien d’autonomie vous pourriez obtenir avec une telle capacité, cela dépend toujours de vos usages, mais on imagine assez bien qu’avec une utilisation modérée, le téléphone puisse durer plus de deux jours. Mais comme, dans la pratique, cela sera très différent d’une personne à l’autre.

La plupart des smartphones du marché embarquent actuellement une batterie offrant entre 4 000 et 4 500 mAh. Passer à 7 000 mAh est vraiment impressionnant. Ceci étant dit, concernant le reste des spécifications, il ne faut pas s’attendre à une bête de course. Le Galaxy F62 embarque par exemple une puce Exynos 9825, la même que celle du Galaxy Note 10 de 2019. On citera aussi ses 6 ou 8 Go de RAM, ses 128 Go de stockage et son slot microSD.

À noter, ce Samsung Galaxy F62 dispose aussi d’un écran AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces, d’un capteur photo frontal de 32 MP et d’un module à quatre capteurs à l’arrière. Malheureusement, cet appareil semble actuellement être exclusif au marché indien. Il y est proposé à environ 330 $. Nul ne sait s’il verra le jour en France.