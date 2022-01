Samsung développe un capteur d’empreinte digitale pour les cartes de paiement

Samsung développe un système avec scanner d'empreinte digitale pour les cartes. Pour des cartes de paiement, évidemment, mais pas uniquement.

Nos cartes de débit et de crédit ont, le plus souvent, un PIN pour que, lorsque vous achetez quelque chose, vous puissiez saisir ce PIN pour vérifier votre identité. Cela étant dit, cela vos réglages, la nécessité de saisir ce code PIN n’existe que pour des transactions au-delà d’un certain montant. Et si vous utilisez l’option du paiement sans contact, le code PIN n’est parfois même pas demandé (c’est d’ailleurs tout l’intérêt de cette option). Il convient aujourd’hui de sécuriser davantage tout cela.

Mais avec ces situations très pratiques, quelqu’un qui aurait volé votre carte pourrait l’utiliser pour acheter des produits de relative faible valeur pour éviter de devoir saisir un code PIN qu’il ne connaît pas. Et le voleur peut ainsi soutirer une grosse somme de votre compte en banque, en de nombreuses petites transactions, avant que vous ne vous en rendiez compte. C’est quelque chose que Samsung espère changer. Le géant sud-coréen a dévoilé un nouveau capteur d’empreinte digitale qui peut être utilisé dans les cartes de paiement.

Pour des cartes de paiement, évidemment, mais pas uniquement

Selon Kenny Han, vice-président du marketing pour System LSI chez Samsung Electronics, “le S3B512C combine un capteur d’empreinte digitale, un Élément Sécurisé (ES) et un Processeur Sécurisé, ajoutant une couche supplémentaire d’authentification et de sécurité dans les cartes de paiement. Le S3B512C est principalement pensé et conçu pour les cartes de paiement, mais il pourrait être utilisé dans des cartes qui nécessitent un haut niveau d’authentification comme la vérification d’identité d’un étudiant ou d’un employé, un abonnement quelconque ou un accès à un bâtiment.”

Cela signifie que, plutôt que de simplement vérifier la carte, le système vérifie aussi l’utilisateur dans le même temps, ce qui confère à l’ensemble, de fait, une meilleure sécurité globale. L’entreprise ne précise malheureusement pas nous pourrons voir ces capteurs intégrés dans nos cartes, mais il faut bien reconnaître que c’est une très bonne idée. Espérons que cela se fera rapidement !