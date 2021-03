Samsung confirme que sa gamme Galaxy Note n’est pas morte

Gérer son catalogue de smartphones n'est pas une mince affaire pour les fabricants actuels dans la mesure où les modèles sont assez nombreux et les lancements fréquents. Samsung en sait quelque chose.

Pour exister sur le très difficile marché du smartphone, nombre de fabricants ont pris l’option de multiplier les produits, pour couvrir un maximum de public, notamment, et rester le plus à jour possible, notamment en termes de qualité/prix. Cela pose quelques souis dans la gestion du catalogue à proprement parler. Faut-il lancer une nouvelle gamme ? En faire disparaître une autre ? Comment positionner tel appareil ? Samsung en sait quelque chose avec sa gamme Galaxy.

Samsung confirme ne pas en avoir terminé avec sa gamme Galaxy Note

Il y a quelques mois, plusieurs rumeurs laissaient entendre que Samsung préparait la disparition de sa gamme Galaxy Note. Ces informations étaient assez dommage pour les fans de la gamme, et ils sont encore très nombreux, mais il semblerait que le géant sud-coréen ne soit pas prêt à s’en débarrasser. En effet, Samsung vient de confirmer ne pas avoir l’intention de faire disparaître sa gamme Galaxy Note, mais les nouvelles ne sont pas toutes bonnes pour autant.

Pas de modèle cette année pour autant à cause de la pénurie de puces

Durant une réunion avec les actionnaires, le directeur du mobile chez Samsung, DJ Koh, a déclaré qu’il n’y aurait pas de nouvel appareil Galaxy Note cette année à cause de la pénurie de puces. Cela étant dit, il a immédiatement précisé que le lancement avait été reporté à 2022. Bien que DJ Koh n’est pas explicitement mentionné ces rumeurs, cette déclaration vient bel et bien confirmé que la gamme Galaxy Note n’est pas morte.

Selon les propres mots de DJ Koh, “le Galaxy Note est une catégorie de produits importante pour nous et elle est toujours très appréciée de nos clients depuis ces 10 dernières années sur le marché mondial. L’expérience utilisateur offerte par le S Pen est un domaine dans lequel la division mobile de Samsung a travaillé plus dur que n’importe qui. La fenêtre de lancement sera peut-être différente mais nous ferons en sorte de ne pas laisser tomber les fans de la gamme Galaxy Note.”

Comme dit, les rumeurs se sont multipliées concernant cette gamme d’appareils, affirmant tantôt que celle-ci disparaîtrait dès cette année, tantôt en 2022. Toujours est-il que, pour l’heure tout du moins, le grand public aura au moins droit à un nouveau modèle de Galaxy Note, très probablement en 2022.