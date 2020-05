Samsung confirme le lancement des Galaxy Fold 2 et Galaxy Note 20 pour cette année

La pandémie de Covid-19 a touché de plein fouet toute l'industrie. La tech n'a pas été épargnée, obligeant nombre de constructeurs à reporter certains lancements de produits. Samsung a tenu à rassurer concernant deux références très attendues.

Si vous vous inquiétiez que la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus puisse impacter la sortie des smartphones haut de gamme de Samsung cette année, sachez que le géant sud-coréen devrait respecter son planning original. En effet, durant la présentation de ses résultats, l’entreprise a confirmé son intention de sortir deux nouvelles références haut de gamme plus tard cette année.

Samsung lancera bien son Galaxy Note 20 et un nouveau Galaxy Fold avant 2021

Ces deux références, comme vous vous en doutez très certainement, sont les Samsung Galaxy Note 20 – qui est très attendu depuis plusieurs mois maintenant – ainsi qu’un nouvel appareil Galaxy Fold. Samsung n’est pas entré dans les détails concernant l’un ou l’autre de ces modèles mais le géant asiatique précisait que ces smartphones seraient “des produits très différents sur le segment premium”. Que peut donc bien préparer le fabricant ?

Deux produits “très différents sur le segment premium”

Depuis quelque temps, les rumeurs suggèrent que Samsung préparerait un successeur à son Galaxy Fold original lancé l’année dernière. La marque a jusqu’à présent lancé deux appareils avec écran pliable : l’un étant le Galaxy Fold de 2019 et l’autre, en début d’année, le Galaxy Z Flip. Deux concepts différents exploitant la toute jeune technologie d’écran pliable. Nous ne savons que très peu de choses concernant ces deux nouveaux modèles mais grâce à des rendus publiés par LetsGoDigital, au moins pouvons-nous nous faire une idée un peu plus précise du design du Galaxy Note 20. Comme toujours, il ne s’agit là que de simples rumeurs, à prendre avec des pincettes en attendant les premières communications officielles. Espérons en tout cas que Samsung saura répondre aux attentes des fans concernant le Galaxy Note 20 et susciter encore suffisamment l’intérêt avec le nouveau Galaxy Fold. Rendez-vous dans quelques mois.