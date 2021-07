Samsung confirme l’absence de nouveau Galaxy Note cette année

Samsung confirme l'absence de Galaxy Note cette année pour mieux se concentrer sur le pliable.

C’était déjà presque acté, nous n’attendions finalement que la confirmation officielle. Celle-ci vient d’arriver. Samsung vient d’annoncer qu’il n’y aurait pas de nouvel appareil Galaxy Note cette année. Voici ce que l’on sait au juste suite à cette annonce.

Samsung a confirmé récemment qu’il organiserait un événement Unpacked le 11 août prochain. L’occasion pour l’entreprise d’officialiser, très certainement, de nouveaux smartphones avec écran pliable. Pour celles et ceux qui espéraient pouvoir découvrir un nouveau Galaxy Note, sachez que cela n’arrivera pas. Samsung vient de confirmer qu’aucun nouvel appareil Galaxy Note ne verra le jour cette année.

Pour mieux se concentrer sur le pliable

Selon le président et directeur des communications mobiles chez Samsung Electronics, Dr. TM Roh, “nous allons atteindre de nouveaux sommets et ouvrir un tout nouveau monde d’expériences excitantes pour toujours davantage de personnes. J’espère que vous vous joindrez à nous pour le lancement de notre nouvelle famille Galaxy Z et avec quelques surprises pliables – y compris le tout premier S Pen conçu spécialement pour les smartphones à écran pliable. Plutôt que de dévoiler un nouveau Galaxy Note, nous allons étendre les fonctionnalités tant appréciées de Note à davantage d’appareils Samsung Galaxy.”

On précisera par ailleurs que, avant cela, Samsung avait déjà déclaré qu’il ferait l’impasse sur sa série Note pour cette année à cause de la pénurie de puces. Cette déclaration faisait suite à plusieurs rumeurs affirmant que Samsung pouvait avoir décidé d’abandonner sa gamme Note, après avoir constaté que le géant sud-coréen avait offert son S Pen à sa gamme Galaxy S, un accessoire qui restait pourtant une exclusivité de la gamme Note depuis toujours.

Espérons simplement que cette impasse ne soit que temporaire. Rendez-vous donc l’année prochaine pour savoir si Samsung a l’intention de poursuivre l’aventure avec cette gamme Galaxy Note très appréciée.