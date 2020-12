Samsung Chromebook : une prochaine génération sans écran 4K pour préserver la batterie ?

Les Chromebook sont des machines très intéressantes à bien des égards. Notamment parce qu'elles permettent de réaliser nombre de tâches avec la puissance du cloud tout en disposant d'une autonomie conséquente...

Si les Chromebook étaient à leurs débuts des machines très modestes en termes de performances, dû au fait que tout les traitements sont fait dans le cloud, les constructeurs sont assez rapidement montés en gamme, proposant des produits puissants, avec écran 4K, processeur très évolué, stockage étendu, etc. Mais cela n’est pas sans conséquence, Samsung semble s’en être rendu compte.

Le prochain Samsung Galaxy Chromebook serait dépourvu d’écran 4K

Lorsque Samsung a lancé son Galaxy Chromebook, l’une des fonctionnalités phare de l’appareil était son écran 4K. Étant donné que les Chromebook sont le plus souvent des machines abordables en termes de tarif, avoir un écran 4K était un atout certain mais les critiques étaient unanimes, cela ne servait pas vraiment la cause, venant faire fondre l’autonomie de l’appareil comme neige au soleil.

Ceci pour préserver son autonomie

Samsung semble avoir appris de ses erreurs dans la mesure où, selon un tweet de WalkingCat, il se pourrait que le prochain Galaxy Chromebook serait dépourvu d’écran 4K. Ceci justement pour préserver l’autonomie de l’appareil et faire diminuer encore la facture. Le tweet affirme aussi que ce nouveau Galaxy Chromebook disposerait d’un écran QLED 13,3 pouces, un processeur Intel Core i3 de 10ᵉ génération, le tout pour une autonomie impressionnante de 12 heures, bien loin donc de son prédécesseur.

Le rapport affirme aussi que cette machine pourrait coûter 799 $, ce qui la placerait 200 $ en dessous du modèle actuel, et pourrait ainsi convaincre celles et ceux qui sont à la recherche d’un nouvel ordinateur portable pouvant tenir une journée entière. Aucune information, à l’heure actuelle, quant à la date de disponibilité de cette machine mais avec le CES 2021 qui se profile à l’horizon, il y a de grandes chances qu’une annonce officielle soit faite à ce moment-là. À suivre !