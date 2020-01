Samsung Ballie, un nouveau petit robot compagnon

Le géant Samsung est l'une des entreprises de la tech les plus présentes sur le salon du CES 2020. Et la marque en profite pour dévoiler de nombreux, très nombreux produits, dans différentes catégories. Voici par exemple Ballie, un petit robot compagnon tout mignon.

Samsung est davantage connu pour ses téléviseurs, ses smartphones, ses écrans et ses accessoires dans le monde du wearable. Pourtant, les activités du géant sud-coréen sont bien plus diversifiées. La marque espère par exemple que ses récents efforts dans le secteur de la robotique seront davantage pris au sérieux avec la présentation, sur la scène du CES 2020, d’un gentil petit robot tout rond baptisé Ballie. Présentation.

Samsung dévoile Ballie, un concept de robot d’aide au quotidien

Ballie est pour l’heure bien davantage un concept qu’un produit fini et comme son nom le laisse penser, il s’agit d’un robot sphérique. Selon Samsung, Ballie est un “robot compagnon” qui a été pensé et conçu pour vous aider à la maison. Nous ne savons pas grand chose de ses spécifications ni même de ses fonctionnalités, mais du peu que nous avons pu en voir jusqu’à présent, l’appareil dispose a minima d’une caméra. Laquelle devrait notamment l’aider à trouver son chemin dans votre maison. Pour le reste, c’est encore un mystère. Mais il y a un axe qui intéresse tout particulièrement la firme asiatique…

Preuve que le géant est très intéressé par la robotique

Selon Sebastian Seung, vice-Président exécutif et directeur de la recherche chez Samsung Electronics, “nous sommes convaincus que l’intelligence artificielle est le futur de l’aide personnalisée. Nous voyons l’intelligence artificielle embarquée comme un élément central de nos expériences personnalisées. L’IA embarquée vous donne le contrôle sur vos données et protège votre vie privée tout en délivrant une grande personnalisation.” Cependant, comme dit précédemment, Ballie n’est pour le moment qu’un concept. Nul ne sait si Samsung a l’intention d’en faire un produit grand public et encore moins quand. Toujours est-il que cela montre que le géant sud-coréen est très intéressé par la robotique et ses applications pratiques dans nos vies quotidiennes. À suivre !