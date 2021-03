Samsung aurait prévu deux smartwatches pour cette année

Selon un leakster bien connu, Samsung aurait prévu pour cette année 2021 de lancer pas moins de deux nouvelles smartwatches. À quoi faut-il s'attendre au juste ?

Pour exister aujourd’hui sur les différents marchés des appareils électroniques, les fabricants se doivent de commercialiser de nouveaux produits assez régulièrement. C’est particulièrement vrai pour les smartphones. C’est vrai aussi pour les smartwatches. Le géant sud-coréen Samsung aurait ainsi prévu deux nouvelles montres connectées pour cette année.

Samsung lancerait deux nouvelles smartwatches cette année

Si vous n’êtes pas fan de l’Apple Watch mais que vous voulez tout de même une smartwatch pour suivre votre état de santé ou vos séances de sport, alors vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Samsung pourrait lancer deux nouveaux modèles de smartwatches cette année. Il s’agirait apparemment des Samsung Galaxy Watch 4 et Samsung Galaxy Watch 4 Active.

Les Samsung Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Active

Ce n’est pas la première fois que l’on entend ainsi parler des projets du géant coréen concernant les smartwatches. En décembre dernier, nous apprenions que l’une des fonctionnalités les plus intéressantes à venir sur la Samsung Galaxy Watch serait un module non invasif pour suivre la glycémie. C’est une option sur laquelle plusieurs entreprises travaillent actuellement depuis longtemps, y compris Apple, mais celle-ci n’a encore jamais été commercialisée.

Une telle fonctionnalité pourrait être très pratique pour celles et ceux qui veulent suivre de très près leur santé, et tout particulièrement les diabétiques, évidemment, qui peuvent avoir besoin de vérifier leur glycémie tout au long de la journée. Les méthodes de mesure actuelles impliquent de réaliser un prélèvement sanguin, ce qui n’est pas très hygiénique, ni pratique, lorsque l’on est dehors, par exemple. Une méthode non invasive comme avec une smartwatch pourrait changer de nombreuses vies.

Selon le tweet du leakster Ice Universe, Samsung annoncerait très probablement ces deux nouvelles montres connectées durant le deuxième trimestre de l’année. Autrement dit, il faudrait attendre encore un mois, au minimum, pour tout savoir des deux nouvelles références.