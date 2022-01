Samsung annonce une version 4K plus petite de son moniteur gaming le plus incurvé

Samsung annonce un nouveau moniteur Odyssey Neo, l'Odyssey Neo G8, plus petit, mais compatible 4K.

Samsung vient d’annoncer une version plus petite de son moniteur pour le jeu vidéo incurvé dans sa gamme Odyssey Neo. L’Odyssey Neo G8 est un moniteur gaming de 32 pouces avec la même courbure de 1 000 R que sur l’Odyssey Neo G9 de 49 pouces à 2 500 $. Le R, ici, fait référence au rayon, et par rapport au 1 800 R et 1 500 R, qui toutes deux sont assez communes sur le marché des moniteurs, Samsung s’est spécialisé dans la courbure 1 000 R, qui est… bien plus incurvée. Elle rend les écrans 1 800 R très plats, en comparaison. Le G8 offre aussi un maximum 2 000 nits de luminosité et promet une qualité d’image éclatante avec sa dale Quantum Mini-LED.

Samsung annonce un nouveau moniteur Odyssey Neo

Samsung n’a partagé, pour l’heure, aucun tarif ni aucune date de disponibilité pour cet Odysey Neo G8. Le géant sud-coréen n’a fourni que quelques images et détails, et il faudra se contenter de cela jusqu’à nouvel ordre. Outre cette différence de taille, l’Odyssey Neo G8 reprend des codes de design très similaires à ceux du G9, bien que la principale différence, ici, soit que le G8 fasse encore grimper la résolution, passant du QHD+ à la 4K.

Plus petit, mais compatible 4K

Samsung explique qu’il s’agit là du premier moniteur 4K à supporter un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms. L’écran est par ailleurs compatible avec les technologies AMD FreeSync Premium Pro et NVIDIA G-Sync, pour que vos jeux tournent le plus fluidement possible, si tant est que votre GPU soit suffisamment puissant pour pouvoir encaisser la 4K à des taux de rafraîchissement élevés, évidemment.

Le géant sud-coréen a choisi de partager cette information juste avant le grand bal des annonces du CES 2022. Il faudra malheureusement patienter après la fin de l’événement pour en savoir plus concernant ce moniteur Odyssey Neo G8, comme le prix et la date de disponibilité. À suivre !