Samsung accusé de tromper son monde avec ses SSD, deux produits normalement identiques ne le sont pas nécessairement.

Lorsque vous achetez quelque chose, vous vous attendez à avoir ce que vous avez effectivement acheté. Si ce n’est pas le cas, il y a tromperie sur la marchandise et vous êtes en droit de porter réclamation. C’est bien normal. Il y a quelques jours, un rapport expliquait que Western Digital envoyait des SSD offrant les performances annoncées dans les campagnes marketing à la presse spécialisée et autres influenceurs tech et vendait au grand public des unités aux performances bien moindres. Il se pourrait que Samsung procède de même.

Samsung accusé de tromper son monde avec ses SSD

Suite à ce rapport à charge contre Western Digital, d’autres fabricants de SSD ont été pointés du doigt pour la même chose, Adata, Crucial et Patriot. Et aujourd’hui, il semblerait qu’il faille ajouter Samsung à cette liste. C’est tout du moins ce qui ressort d’un article de Computerbase.de qui a découvert une vidéo sur YouTube, en chinois, qui compare deux SSD a priori identiques, Samsung 970 EVO Plus.

Deux SSD normalement identiques ne le sont pas nécessairement

Au premier abord, les deux semblent parfaitement identiques, jusqu’à leurs éléments textuels et autre nomenclature. Cependant, le disque le plus ancien à comme numéro de modèle MZVLB1T0HBLR tandis que le plus récent a MZVL21T0HBLU. Dans la vidéo en question, les youtubeurs ont alors retiré les autocollants et découvert que, dessous, c’était une tout autre histoire.

Le plus vieux modèle utilise un disque Phoenix, le plus récent un disque Elpis. En termes de performances, les benchmarks montrent que, sur certains points, les deux disques sont effectivement identiques, mais sur d’autres tests, le SSD avec un disque Elpis est clairement à la traîne.

De précédents rapports avaient expliqué cette manière de procéder des fabricants de SSD par la pénurie de puces, obligeant les marques à trouver des alternatives à certains composants, mais c’est le manque de transparence qui ennuie ici. A fortiori si ces disques de remplacement n’offrent pas les caractéristiques annoncées.