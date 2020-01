Sam Raimi donne des nouvelles concernant la série Evil Dead

Dans la vaste monde du cinéma et des séries TV, certaines œuvres sont cultes. C'est le cas de Evil Dead. Sam Raimi en est le grand manitou. Après plusieurs films et une série TV, le réalisateur annonce un nouveau projet. Une bonne nouvelle donc, mais...

L’annonce d’un nouveau projet dans sa saga favorite est toujours une bonne nouvelle pour les fans, cela signifie qu’ils pourront se replonger dans leur univers préféré. Le résultat peut cependant ne pas être à la hauteur. Ou bien il est possible qu’un élément manque à l’appel avant même le démarrage dudit projet et cela peut clairement miner le moral des troupes. Pour Evil Dead, il semblerait que ce nouveau projet se fasse sans Ash Williams…

Sam Raimi donne des nouvelles de la saga Evil Dead

Dans une récente session de Ask Me Anything sur Reddit, Sam Raimi, qui faisait la promotion de The Grudge, film sur lequel il a aidé à la production, a pris le temps de répondre à certaines questions évidentes quand on a la chance de questionner le réalisateur. La première d’entre elles étant très certainement : “bonjour, et qu’en est-il de Evil Dead ?” Aux dernières nouvelles, Bruce Campbell avait décidé de remiser définitivement son costume de Ash Williams suite à l’annulation tragique de Ash vs Evil Dead. L’acteur avait par la suite dévoilé quelques informations très génériques concernant la suite de la franchise mais Sam Raimi, lui, était resté muet. Jusqu’à aujourd’hui.

Un nouveau projet est en chantier, mais sans Ash Williams malheureusement

“Bruce, Rob [Robert Tapert] et moi travaillons avec un jeune réalisateur qui écrit une nouvelle histoire Evil Dead que nous allons réaliser”, déclarait Sam Raimi. “Quant à moi… j’adorerais réaliser un nouveau film Evil Dead… mais j’aimerais beaucoup le faire avec Bruce. Et il dit qu’il a mis son personnage à la retraite. J’espère que ce n’est pas le cas.” Sam Raimi confirme donc ce que Bruce Campbell avait déjà déclaré, à savoir qu’un nouveau réalisateur va reprendre le flambeau. Nul ne sait de qui il s’agit. Et ce n’est pas Fede Álvarez, à qui l’on doit le remake de Evil Dead de 2013. Pourquoi ? Tout simplement parce que Sam Raimi avait déclaré dans une autre session Ask Me Anything au sujet d’une éventuelle suite : “Si Fede l’écrivait ou la réalisait, oui, dans la seconde !” Pour les fans, c’est un crcrève-cœur que le Ash Williams de Bruce Campbell n’ait pas eu droit à la fin qu’il méritait. Mais Evil Dead continue, tous ces zombies doivent bien disparaître.