Sam & Max: This Time It’s Virtual! arrive sur Oculus Quest cet été

Sam & Max est une licence bien connue des amateurs du genre. Aujourd'hui, un opus s'apprête à débarquer sur les casques de réalité virtuelle.

Il existe moult licences de jeux vidéo offrant aux joueurs des univers qui leur sont propres. C’est le cas de Sam & Max, à l’origine une bande-dessinée (dont la première publication remonte à 1987, ce qui ne nous rajeunit pas). Sam le chien et Max le lapin, de la police freelance, s’embarquent dans des enquêtes toujours plus folles, parodiant allègrement la culture américaine. Aujourd’hui, un opus s’apprête à débarquer sur les casques de réalité virtuelle.

Sam & Max : This Time It’s Virtual ! arrive sur Oculus Quest en juin

Annoncé pour la toute première fois au mois d’août 2020, Sam & Max : This Time It’s Virtual ! s’offre désormais une date de sortie ainsi qu’une liste des plates-formes supportées. Le premier jeu vidéo depuis plus de dix ans mettant en scène ce duo iconique verra finalement le jour sur les casques Oculus Quest en juin prochain. Suivront les versions SteamVR et Viveport, avant la fin de l’année. Enfin, en 2022, c’est le PlayStation VR qui y aura droit. Sony a récemment confirmé travailler sur un nouveau casque de réalité virtuel pour la PS5 mais celui-ci ne sera pas prêt pour 2021. Le jeu sortira-t-il en même temps que le casque ? Qui sait.

Plus tard sur les autres casques de réalité virtuelle

HappyGiant, le studio qui développe ce Sam & Max : This Time It’s Virtual !, a recruté d’anciens développeurs de LucasArts et Telltale qui ont déjà travaillé sur de précédents opus Sam & Max pour faire avancer le projet. HapyGiant a aussi reçu l’aide précieuse du créateur de la franchise, Steve Purcell. L’année dernière, un petit studio du nom de Skunkape Games avait remasterisé Sam & Max Save the Word pour PC et Nintendo Switch. Voilà un point d’entrée parfait pour celles et ceux qui voudraient découvrir cette licence avant l’arrivée de This Time It’s Virtual !. Pour celles et ceux qui connaissent déjà, il faudra patienter encore quelques mois, si vous avez un casque Oculus Quest, ou plus longtemps. Patience !