Sam Bankman-Fried pourrait donner 1 milliard de dollars pour contrer Donald Trump à la prochaine présidentielle

Sam Bankman-Fried prêt à donner 1 milliard de dollars pour contrer Donald Trump en 2024. Ceci pourrait être l'un des plus gros dons de l'histoire de la politique américaine.

Le mandat de Donald Trump entre 2017 et 2021 n’a pas fait que des heureux. Si l’homme d’affaires n’a pu réaliser de second mandat, il n’a jamais cessé d’affirmer qu’il se représenterait aux prochaines élections présidentielles. Et une farouche résistance semble déjà se mettre en place. C’est le cas notamment de Sam Bankman-Fried, le PDG de l’exchange FTX.

Sam Bankman-Fried a ainsi clairement laissé entendre qu’il était prêt à faire don d’un milliard de dollars pour empêcher Donald Trump de remporter les prochaines élections présidentielles. Le PDG de FTX avait soutenu Joe Biden durant la campagne de 2020, prédisant qu’il dépenserait plus de 100 millions de dollars en prévision de la campagne de 2024, mais il déclarait au podcast The Pushkin Industries la chose suivante : “Cela dépend vraiment de ce qui se passe. Il faudra vraiment voir qui se présente où et pour quoi, et toutes ces choses sont très difficiles à prévoir.”

Sam Bankman-Fried, qui a fait son apparition dans la liste des plus grandes richesses ces dernières années, fut l’un des plus gros donateurs de Joe Biden lors de la campagne présidentielle, aux côtés de géants comme Bloomberg ou Alphabet.

Ceci pourrait être l’un des plus gros dons de l’histoire de la politique américaine

Si Donald Trump devait effectivement se présenter et que Sam Bankman-Fried effectuait un tel don, cela deviendrait l’une des plus grosses donations de l’histoire de la politique américaine. Il est aussi intéressant de connaître les causes qui tiennent particulièrement à cœur au PDG de FTX et, apparemment, l’un des sujets les plus importants pour lui serait d’empêcher la prochaine pandémie.

Bien évidemment, l’on ne peut aussi s’empêcher de penser aux autres motivations d’un tel don, alors que les États-Unis sont actuellement aux prises avec la manière dont ils pourraient réguler les actifs numériques.