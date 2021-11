Saints Row : six mois de retard pour le reboot

Deep Silver Volition reporte la sortie de Saints Row.

Jim Boone, le directeur de la création chez Deep Silver Volition, annonce que le nouveau Saints Row ne sortira plus à la date initialement annoncée du 25 février 2022, mais le 23 août 2022 afin d’éviter un affrontement face à Horizon Forbidden West et Elden Ring, deux AAA très attendus par les joueurs : “Notre priorité est de créer le meilleur jeu de la licence à ce jour et, si nous le sortions dans son état actuel, il ne serait pas à la hauteur des normes que nous nous sommes fixées, et que vous attendez et méritez. L’équipe a juste besoin de plus de temps pour rendre justice à notre vision ; nous procédons à quelques ajustements et il n’y aura pas beaucoup de changements dans le jeu en dehors de la qualité globale et du polissage. En toute honnêteté, nous avons sous-estimé l’impact que le COVID aurait sur notre emploi du temps, même si tout le monde s’est adapté très rapidement au travail à domicile et a continué à être incroyablement productif. Cependant, en raison de la taille et de l’envergure de notre nouveau Saints Row, il est devenu évident que pour créer le meilleur jeu possible, nous devons donner à notre équipe plus de temps pour perfectionner leur art. Comme nous l’avons mentionné lors de l’annonce de Saints Row en août dernier, il s’agira du plus grand et du meilleur jeu Saints Row jamais réalisé et, pour atteindre notre objectif, nous avons fixé un délai généreux, mais essentiel, pour réaliser nos ambitions. Rassurez-vous, aucun changement ne sera apporté à l’histoire, aux personnages ou à tout ce que nous avons amoureusement imaginé ces dernières années et déjà partagé avec vous. Au cours des deux dernières années, tous les coins de l’industrie du divertissement ont été touchés/impactés d’une manière ou d’une autre. En tant que joueurs, nous savons ce que l’on ressent lorsqu’un jeu que l’on attendait avec impatience est retardé ; c’est frustrant et on est déçu. Mais nous savons aussi que lorsque vous aurez enfin Saints Row entre les mains, l’attente en aura valu la peine. C’est notre priorité absolue de faire les choses correctement.”

Santo Ileso et les entreprises illégales de Saints Row

Vous pouvez bâtir votre empire et prendre le contrôle de Santo Ileso de plein de manières différentes, et parmi elles, il y a les entreprises illégales : “Amassez les richesses avec la Clinique de Shady Oaks sous votre contrôle ; allez provoquer vous-même des accidents, amusez-vous dans la circulation et regardez l’argent rentrer dans les caisses grâce à ces blessures bien réelles. Prenez les rênes de la florissante vente de drogue dans vos food trucks, construisez votre propre Chalupacabra et imposez-vous sur le marché tout en servant des spécialités mexicaines à votre sauce. Vous avez aussi la déchetterie de Bright Future ; tout ce que vous avez à faire, c’est trouver un endroit où jeter les déchets dangereux, moyennant rémunération. Évitez de penser à l’impact sur l’environnement, par contre. Sinon, vous pouvez opter pour le Let’s Pretend et faire un braquage avec votre équipe. Ou une laverie 100% légale, si, si, promis juré. Ou une armurerie, tant qu’à faire… Les entreprises illégales vous permettent de créer vos sociétés pas du tout louches dans Santo Ileso pour gravir les échelons du pouvoir, changer la ville et amasser l’argent dont vous avez besoin pour que les Saints se fassent un nom à Santo Ileso.”

Saints Row sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via l’Epic Games Store.