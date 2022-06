Saints Row : Boss Factory, un éditeur de personnage standalone

Repoussez toutes les frontières du possible en matière de personnalisation avec le Boss Factory.

Ali Payne, responsable de la communication chez Deep Silver Volition, présente le Boss Factory de Saints Row : “Relookez complètement votre Boss de la tête aux pieds. Il est maintenant l’heure de laisser libre cours à votre créativité ! Pour la toute première fois, des options de personnalisation sont disponibles afin de rendre votre visage asymétrique en plus des traditionnels choix de tenues, de cheveux, de chaussures, d’accessoires et autres options corporelles. Bénéficiez d’une liberté totale afin de réaliser votre chef-d’œuvre. Vous pouvez également choisir parmi l’une des huit voix optionnelles et entre des dizaines d’émoticônes afin de personnaliser au maximum votre personnage. Une fois satisfait de votre création, vous pouvez non seulement la sauvegarder pour que votre Boss soit prêt lorsque le jeu sortira, mais vous pouvez aussi la partager avec le reste du monde sur les réseaux sociaux ou encore télécharger les créations des autres joueurs.”

Un trailer pour le Boss Factory

Saints Row sortira le 23 août prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Epic Games Store). A noter qu’en se connectant à un compte Saints Row via le hub du Boss Factory, le Lance Rocket des Marshall sera accessible et prêt à être utilisé dès le lancement du reboot.