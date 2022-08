Safari ou Chrome : quel navigateur choisir sur un appareil Apple ?

Google Chrome ou Apple Safari ? Si vous avez un appareil Windows, la question ne se pose pas dans la mesure où Safari n'est pas disponible sur l'OS de Microsoft, mais si vous avez un appareil Apple...

Pour surfer sur Internet, il est presque obligatoire d’utiliser un outil aujourd’hui des plus communs : un navigateur web. Quel que soit votre appareil – PC, tablette, smartphone -, le navigateur sert de passerelle pour vous permettre d’accéder à toutes les ressources du web. Et aujourd’hui, le marché regorge de solutions en la matière. Parmi celles-ci, Google Chrome et Apple Safari. Si vous avez un appareil de la marque à la pomme, lequel vaut-il mieux utiliser ? Voici quelques éléments à prendre en considération.

Chrome, le navigateur de Google

Tout d’abord, il faut savoir que Google Chrome est disponible sur la majorité des plates-formes existant aujourd’hui (Windows, macOS, Linux, Android, iOS). Et s’il est aujourd’hui aussi populaire (65 % de part de marché), c’est parce qu’il n’a de nombreux atouts à faire valoir.

Tout d’abord, Chrome est rapide, c’est le plus rapide du marché. Il est aussi, logiquement, parfaitement compatible avec tous les services Google. Traduction des pages web avec Google Traduction, accès à Gmail et Google Docs en mode hors connexion, les possibilités sont très nombreuses. Le navigateur de la firme de Mountain View est aussi hautement personnalisable. Via le Chrome web store, vous avez accès à plus de 200 000 extensions et de nombreux thèmes. Dernier point intéressant au menu des avantages, la sécurité. Les mises à jour sont très fréquentes et automatiques. Entre nouvelles fonctionnalités, améliorations et correctifs, il y a toujours de quoi optimiser le logiciel.

Un logiciel, quel qu’il soit, a cependant toujours des inconvénients. Google Chrome ne fait pas exception. Si vous cherchez un navigateur respectueux de votre vie privée, rappelez-vous que Chrome étant un produit de Google, qui génère ses revenus par la collecte de données personnelles, ce navigateur est loin d’être une bonne option. Autre point qui fâche, la consommation d’énergie. Si le géant américain travaille constamment sur le sujet, Chrome est un gros consommateur de RAM, ce qui peut avoir de lourdes conséquences sur votre appareil (surtout si vous êtes sur batterie).

Safari, le navigateur d’Apple

Safari est le navigateur web proposé par Apple, présent nativement sur tous les appareils de la marque à la pomme. Il est disponible sur macOS, iPadOS et iOS. Étant développé par Apple pour Apple, les avantages sont nombreux. La rapidité tout d’abord. C’est le deuxième le plus rapide du marché, juste derrière Chrome. La sécurité aussi. Apple vantant son combat constant pour la protection de la vie privée, les fonctionnalités dédiées sont nombreuses, et plutôt efficaces. Via iCloud, vous pouvez aussi tout synchroniser, ou presque, pour une expérience des plus fluides sur l’ensemble de vos appareils Apple.

Au menu des inconvénients, on citera tout d’abord son principal avantage, à savoir que Safari est réservé aux possesseurs d’un appareil Apple. Autre limitation, la taille de la boutique d’extensions. Par rapport à Chrome, le nombre d’extensions disponibles est clairement plus faible. Tout comme les possibilités de personnalisation. Si le design du navigateur est déjà très abouti, il n’y a pas beaucoup de choix de personnalisation. Safari collecte aussi un certain nombre de données personnelles – localisation de l’appareil, adresse IP ou historique de navigation, notamment -, mais Apple ne revend pas vos données à des fins marketing.