Sacrées Sorcières arrivera directement sur HBO Max le 22 octobre

Roald Dahl est un écrivain britannique qui a livré de nombreux romans très hauts en couleur pour petits et... moins petits. L'imaginaire y a toujours une place importante, ce qui laisse de grandes possibilités d'adaptation sur petit ou grand écran.

Sacrées Sorcières est la dernière adaptation en date d’un roman de l’auteur britannique Roald Dahl. Le film devait à l’origine sortir au cinéma mais pandémie de Covid-19 et crise sanitaire obligent, les studios ont pris l’option de le faire passer directement par la case streaming. Ainsi donc, Sacrées Sorcières arrivera directement sur la plate-forme HBO Max à partir du 22 octobre prochain.

Sacrées Sorcières sortira directement sur HBO Max

Le film réalisé par Robert Zemeckis évolue autour d’un jeune garçon qui tente d’empêcher un sabbat de transformer tous les enfants de la planète en souris. Au casting, on retrouvera Anne Hathaway, Octavia Spencer et Stanley Tucci. À la narration, nul autre que Chris Rock. Sacrées Sorcières devait, comme dit plus haut, sortir dans les salles obscures dans le courant de ce mois mais la Warner Bros. l’avait retiré de son calendrier en juin dernier.

Le fait que cette adaptation débarque directement sur la plate-forme de streaming de la chaîne américaine pourrait permettre d’attirer de nouveaux abonnés, a fortiori si les parents cherchent du contenu pour leurs enfants légèrement “effrayants” à regarder pour fêter Halloween.

Rendez-vous le 22 octobre

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, de nombreuses salles de cinéma ont du fermer leurs portes. C’est ce qui pousse les distributeurs depuis quelques mois à délaisser les sorties en salles pour proposer les nouveaux films directement sur les services de streaming. Et il s’avère que la formule est relativement payante. Parmi les films qui ont droit à ce traitement, on trouve plusieurs longs-métrages Disney, comme Artemis Fowl et Hamilton, des productions Netflix, Da 5 Bloods et The Lovebirds. D’autres ont préféré la vidéo à la demande, c’est le cas notamment du très réussi Mulan.

Pandémie ou non, crise sanitaire ou non, les amateurs de cinéma sont encore servis. En attendant de pouvoir retrouver les salles obscures dans de bonnes conditions.