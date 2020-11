Sackboy : A Big Adventure, le retour de la célèbre mascotte dans un jeu de plateforme

Sumo Digital met en avant le scénario de Sackboy : A Big Adventure dans une ultime bande-annonce.

Ned Waterhouse, directeur du design chez Sumo Digital, savoure le lancement de la nouvelle aventure du héros en laine face aux plans diaboliques de l’infâme Vex : “C’est tout simplement incroyable d’assister à la sortie de ce nouvel opus et de savoir que les joueurs vont enfin pouvoir suivre notre petit ami laineux dans sa plus grande aventure à ce jour ! C’est un véritable condensé d’amusement, il y a tant de choses à y faire ! En plus de l’histoire principale, où vous devrez affronter l’infâme Vex, nous vous avons préparé des tas d’activités et défis secondaires qui mettront vos talents à l’épreuve. Nous souhaitons vous rappeler que la fonctionnalité de jeu en ligne arrivera grâce à un patch quelques semaines après la sortie. Que vos amis jouent sur PS5 ou sur PS4, tous pourront prendre part à la fête, car le multijoueur sera également compatible cross-gen ! En attendant, vous pouvez déjà profiter du multijoueur local de Sackboy et vous amuser en famille. L’intégralité de ce titre peut être jouée en équipe de deux à quatre joueurs. Certains niveaux ont même été conçus spécialement pour ce mode. Pour ceux d’entre vous qui choisiront de profiter d’une mise à niveau gratuite de la version PS4 à la version PS5, nous ajouterons également la possibilité de transférer votre sauvegarde !”

Les conseils pour bien débuter sur Sackboy : A Big Adventure

Défiez la gravité : Nouvelle technique dans le répertoire de Sackboy, Voleter lui permet de faire un pied de nez à la gravité et de planer plus longtemps. Pour voleter, maintenez la touche de saut lorsque vous êtes en l’air. Voleter vous permet de sauter plus loin, c’est parfait pour éviter les dangers mobiles

Vous irez plus vite en roulant qu’en courant : Le petit bonhomme a appris à rouler ! Vous pouvez rouler indéfiniment en martelant la touche… euh… eh bien, la touche Rouler. S’il existe une chose que tout aspirant speed runner rouleur se doit de savoir, c’est que Sackboy avance plus vite en roulant qu’en courant. Si vous cherchez à battre des records de vitesse, pensez donc à faire un usage intensif de ce mouvement (vous pouvez également conclure un saut par une roulade pour atterrir un peu plus loin. Mais chut, c’est un secret)

Esquivez pour éviter les dangers : Sackboy maîtrise un autre nouveau talent : l’esquive. Esquiver permet à Sackboy d’éviter rapidement toutes sortes d’attaques et de dangers. Pour esquiver, inclinez le joystick gauche dans la direction opposée au danger et appuyez sur la touche Rouler

Les bonus de temps à collecter n’en valent pas toujours la peine : Lors de ces défis, vous aurez la possibilité de collecter des bonus de temps qui enlèveront quelques précieuses secondes au chrono. Attention, cependant, car vous devrez dévier de votre itinéraire pour récupérer certains de ces bonus, et si vous souhaitez terminer le niveau en un temps record, un détour risque de vous faire perdre… du temps

Enchaînez les mouvements pour planer plus longtemps : Peut-être le plus important de tous mes conseils. En l’air, Sackboy peut voleter, plonger, gifler et tourner pour sauter plus loin. Vous pouvez combiner une partie ou l’intégralité de ces mouvements pour couvrir de plus longues distances

Prendre des raccourcis n’est pas seulement autorisé, mais encouragé : Chaque course contient des raccourcis qui vous permettront de franchir la ligne d’arrivée plus rapidement. Ouvrez l’œil pour repérer la moindre opportunité de sauter un passage. Vous pensez pouvoir tenter un saut à un endroit précis ? Allez-y ! Roulez pour accumuler de la vitesse, sautez, voletez et enchaînez d’autres mouvements pour parcourir de plus grandes distances et trouver le meilleur itinéraire vers la ligne d’arrivée

Le chrono ne se déclenche qu’au moment où vous franchissez la ligne : Il ne se lance que lorsque vous vous lancez. Choisissez soigneusement votre moment

Un trailer de lancement pour Sackboy : A Big Adventure

Si Sackboy : A Big Adventure est d’ores et déjà disponible sur PS5 aux USA, au Japon, au Canada, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud, il sortira le 19 novembre prochain en France et dans le reste du monde.