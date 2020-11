Sackboy : A Big Adventure aura un mode multijoueur en ligne à la fin de l’année

Le mode multijoueur en ligne de Sackboy : A Big Adventure sera disponible plusieurs semaines après son lancement sur les consoles de Sony.

Si la fonctionnalité de coopération locale sera disponible au lancement du jeu, Ned Waterhouse, responsable du design chez Sumo Digital, annonce que la fonctionnalité multijoueur en ligne aura du retard, tout comme le transfert de sauvegarde de la PS4 vers la PS5 : “Notre équipe a travaillé dur pour nous assurer que vous profitiez de la meilleure expérience possible et il nous faut encore un peu de temps pour que vos amis, votre famille et vous puissiez l’apprécier pleinement. La fonctionnalité multijoueur en ligne sera mise en place via un patch prévu d’ici la fin de l’année. Le jour de la sortie, vous pourrez tout de même profiter de Sackboy avec vos amis en coop locale allant de deux à quatre joueurs. Vous pourrez traverser le jeu ensemble, y compris les niveaux spécialement conçus pour la coop. Nous comprenons la déception que certains d’entre vous ressentiront en ne pouvant pas profiter de la fonctionnalité multijoueur en ligne dès le lancement du jeu et nous apprécions votre patience.”

Un trailer pour Sackboy : A Big Adventure

“Sackboy, le personnage emblématique de la PlayStation au ‘sackré’ tempérament, fait un retour explosif dans une aventure frénétique multijoueur en 3D ! Partez à l’aventure en solo ou avec de valeureux camarades dans des montagnes enneigées, des jungles luxuriantes, des royaumes océaniques et, euh, la colonie spatiale la plus spacieuse. Affrontez Vex, un être quasiment mythique né dans le chaos et la peur qui kidnappe les amis de Sackboy et les force à construire son Tournebouleur. Sauvez les Sackripants. Sauvez le monde. C’est l’heure d’accomplir ta destinée, Sackboy. D’un petit bout de laine à un héros de lin… notre petit Chevalier Maillé est paré pour l’action.”

Sackboy : A Big Adventure sortira sur PS5 et PS4 d’ici le 12 (USA, Japon, Canada, Mexico, Australie, Nouvelle-Zélande et Corée du Sud) puis le 19 novembre (France et le reste du monde).

Sackboy : A Big Adventure et ses fonctionnalités sur PS5