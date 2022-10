Sackboy: A Big Adventure arrive sur PC le 27 octobre. 4K, 21:9, DLSS2 et bien davantage au programme.

Sony a décidé d’étendre sa présence au-delà des seules consoles PlayStation. Cela passe, d’une part, par une incursion sur le marché du mobile, et, d’autre part, par des portages de certains de ses jeux sur les PC. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le géant japonais a un vaste catalogue dans lequel puiser. Très bientôt, les joueurs PC pourront (re)découvrir Sackboy.

Sackboy: A Big Adventure arrive sur PC le 27 octobre

Sackboy: A Big Adventure a rejoint la liste – qui grandit très rapidement – des jeux PlayStation que Sony a décidé de porter sur PC. Le jeu de lancement de la PS5 (qui est aussi disponible sur PS4) sera disponible sur Steam et l’Epic Games Store dès le 27 octobre prochain.

Sony précise par ailleurs que la version PC sera compatible 4K, devrait tourner à 120 fps et proposer un taux de rafraîchissement variable. Vous pourrez aussi explorer Craftworld dans un format ultra-wide dans la mesure où de très nombreux ratios d’écran sont pris en charge, jusqu’au 21:9. Celles et ceux qui disposent d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX auront même droit à un boost des performances grâce au DLSS2. Les retours haptiques et gâchettes dynamiques seront aussi de la partie si vous avez une manette DualSense. Vous pourrez, si vous le préférez, jouer au clavier et à la souris.

4K, 21:9, DLSS2 et bien davantage au programme

Sackboy: A Big Adventure ne réclamera pas non une grosse machine pour fonctionner. Il vous faudra au minimum un processeur Intel Core i5-6400 ou AMD FX-6300, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD Radeon R7 265, 8 Go de RAM et 60 Go de stockage.

L’automne s’annonce en tous les cas pour le moins chargé pour PlayStation en ce qui concerne le jeu vidéo PC. La collection Uncharted: Legacy of Thieves arrive sur Steam et l’Epic Games Store le 19 octobre et Spider-Man: Miles Morales est quant à lui prévu sur PC avant la fin de cette année.