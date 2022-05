S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl est de nouveau en développement

Le studio ukrainien GSC Game World annonce la reprise du développement de S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl.

A l’arrêt depuis début mars à cause du conflit russo-ukrainien (la date de sortie du FPS survival-horror n’est plus prévue pour le 2 décembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC), le développement de S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl a repris depuis la fin de la semaine dernière suite au déménagement des équipes de GSC Game World à Prague en République tchèque. Pour l’occasion, les principaux canaux de communication de la structure créée en 1995 à Kiev ont été réactivés. A noter que le site officiel a été bloqué en Russie à la demande du gouvernement.

Le niveau de difficulté dans S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl

De retour au travail, GSC Game World assure que la difficulté de S.T.A.L.K.E.R. 2 sera adaptée à tous les profils : “Nous préparons suffisamment de réglages afin que les joueurs puissent trouver le bon niveau de challenge. Il y aura même quelque chose pour les vrais connaisseurs de la licence et les adorateurs d’expérience hardcore.“