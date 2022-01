S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl privilégie la fin d’année

Le FPS survival-horror de GSC Game World est reporté de plusieurs mois.

Initialement prévu pour le 28 avril prochain sur PC (Steam/Epic Games Store) ainsi que les Xbox Series X/S de Microsoft, sans compter le Xbox Game Pass, en exclusivité temporaire pour une durée de trois mois, le studio ukrainien GSC Game World a décidé de reporter la sortie de S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl au 8 décembre 2022 : “Ces sept mois supplémentaires de développement sont nécessaires pour concrétiser notre vision et atteindre l’état souhaité du jeu. C’est notre plus grand projet et il nécessite des tests approfondis et du polissage. Nous sommes convaincus que le développement doit prendre autant de temps que nécessaire, surtout dans le cas d’un tel projet. Cette décision n’est pas facile à prendre, mais nous faisons de notre mieux pour vous livrer un jeu à la hauteur de vos attentes. Avec plus d’informations, de mises à jour et de présentations à venir, nous avons une année importante et passionnante devant nous. Merci de votre patience et de votre compréhension.”

S.T.A.L.K.E.R. 2 peut-il éviter 2023 ?

Annoncé en 2010 puis annulé en décembre 2011, S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl est à nouveau annoncé en mai 2018 pour une sortie en 2021 puis en 2022. Produit à la base sur le moteur graphique Unreal Engine 4, GSC Game World a ensuite décidé de migrer une partie du travail sur l’accès anticipé de l’Unreal Engine 5 pour proposer une réelle expérience next-gen sauf que cela pourrait poser quelques problèmes de timing dans le développement. Si la fin d’année est l’objectif, il n’est pas improbable qu’un dernier report soit annoncé dans les prochains mois en fonction de l’état du jeu.