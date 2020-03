S.T.A.L.K.E.R. 2 : GSC Game World dévoile une première image

Prévu pour l'année prochaine sur PS5, Xbox Series X et PC, S.T.A.L.K.E.R. 2 s'offre un premier screenshot in-game pour les 13 ans de la licence du studio ukrainien GSC Game World.

La toute première image de S.T.A.L.K.E.R. 2, développé avec le moteur graphique Unreal Engine 4, montre une zone fantôme où un élément radioactif, qui n’est autre qu’une Anomalie, fait acte de présence afin de mettre en avant une ambiance qui sera toujours aussi sombre et folle. GSC Game World, amputé depuis de nombreuses années de certains talents qui se trouvent désormais chez 4A Games et Vostock Games, promet de belles annonces dans le courant de l’année : “Beaucoup d’entre vous rejoignent l’isolement social à l’heure actuelle. C’est pourquoi aujourd’hui, à une occasion très spéciale, nous sommes prêts à dévoiler légèrement le mystère de ce sur quoi nous travaillons. Ceci est le premier aperçu de S.T.A.L.K.E.R. 2. Considérez-le comme notre humble présent, avec plus à venir en 2020.”

Les développeurs de la célèbre franchise qui mélange FPS, RPG et survival horror promettent un nouvel opus très prometteur : “Il y a treize ans, nous avons publié S.T.A.L.K.E.R : Shadow of Chernobyl. Le monde n’a plus jamais été le même après cela. Des millions de joueurs se sont précipités dans la Zone. Poussés par le désir de découvrir des mystères, vous avez surmonté les difficultés, chassé des trésors, combattu des monstres et rejoint des factions. Vous avez changé pour devenir les vrais Stalkers. Vous avez rendu ce jour à jamais spécial. Étant inspirés par tout ce que vous faites (y compris les dessins, les histoires, les cosplays et les mods), nous comprenons parfaitement que nous ne pouvons pas vous laisser tomber. Le deuxième chapitre de la saga S.T.A.L.K.E.R sera notre jeu le plus ambitieux à ce jour. Il sera à la hauteur de l’héritage légendaire.”

La première image de S.T.A.L.K.E.R. 2