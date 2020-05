S.T.A.L.K.E.R. 2 est toujours prévu pour 2021, le développement avance rapidement en télétravail

Les développeurs ukrainiens de GSC Game World rassurent les fans du FPS post-apocalyptique.

En télétravail bien avant l’annonce du confinement en Ukraine, GSC Game World estime que les équipes travaillant sur S.T.A.L.K.E.R. 2 ont rapidement pu reprendre leurs activités dans la mesure où l’essentiel des tâches peut être accompli à distance avec les outils de notre époque. Une hausse de la productivité est même constatée : “Soyons honnêtes, la situation n’est pas si grave en 2020. Les appels vidéo peuvent être utilisés non seulement pour le travail, les jeux de société et Donjons & Dragons peuvent être facilement joués via Internet, et Telegram regorge de bots de divertissement. Vous pouvez facilement fêter l’anniversaire de quelqu’un à distance. Les gens s’adaptent à la situation. Cela peut sembler un peu gênant au début, mais ensuite, il y a autant de chaleur et d’émotion dans le processus. Surtout quand tout le monde se souvient que la quarantaine ne durera pas éternellement. Il y a cinq à dix ans, il y aurait eu un milliard de fois plus de problèmes avec tout ça.”

S.T.A.L.K.E.R. 2 sortira bien l’année prochaine

Le responsable presse de GSC Game World, à savoir Zakhar Bocharov, ne veut pas entendre parler d’un report pour S.T.A.L.K.E.R. 2 : “Final Fantasy 7 Remake est sorti à l’heure et Cyberpunk 2077 a toujours une date de sortie en septembre. Je ne vois pas encore de tendance ici. Absolument toutes les sociétés de jeux se trouvent dans une situation tout aussi inattendue. Pour un certain nombre de raisons principalement internes, elles se débrouillent toutes à leur manière. En parlant spécifiquement de S.T.A.L.K.E.R. 2, tout se passe selon le plan de développement, et encore plus vite à certains égards.“