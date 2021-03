S.T.A.L.K.E.R. 2 : de l’intérêt de la modélisation des dents

Les jeux vidéo les plus évolués d'aujourd'hui misent énormément sur la modélisation et notamment la modélisation des personnages, pour un rendu plus vrai que nature. Nouvel exemple avec S.T.A.L.K.E.R. 2.

Les jeux vidéo AAA se doivent presque aujourd’hui de proposer une modélisation plus vraie que nature, qu’il s’agisse de l’environnement, des personnages ou des lois de la physique. Ceci pour proposer aux joueurs une immersion la plus parfaite possible. Cela demande de passer un temps considérable dans la modélisation des différents éléments. Y compris certains aspects qui peuvent sembler assez anodins. Voici un parfait exemple avec le développement de S.T.A.L.K.E.R. 2.

Un outil d’édition des dents pour les développeurs de S.T.A.L.K.E.R. 2

Pour être certain que les joueurs qui attendent patiemment S.T.A.L.K.E.R. 2 en aient pour leur argent, si l’on peut dire, le studio GSC Game World vient de dévoiler son approche de la modélisation de l’environnement et des personnages. Dans la vidéo ci-dessous, l’on peut découvrir un premier aspect des costumes, des armes et de l’outil de personnalisation des dents des personnages. Oui, vous avez bien lu. Cette suite très attendue permettra de personnaliser la dentition.

De quoi personnaliser au maximum les sourires des personnages

Des moteurs de jeux extrêmement évolués qui permettent le rendu de mouvements et des lois de la physique, c’est aujourd’hui assez commun finalement, mais développeurs ukrainiens ont conçu ici un plug-in dans le seul et unique but de pouvoir jouer les dentistes avec chaque personnage. Cet outil leur permet d’ajouter ou de retirer des dents à loisir, d’intégrer des couronnes et de modifier l’apparence générale de la dentition. “Chaque être humain dans S.T.A.L.K.E.R. 2 aura un sourire ou un rictus qui lui est propre, je suppose”, déclare Zakhar Bocharov, de GSC Game World, dans la vidéo.

Celle-ci offre aussi un bon aperçu des combinaisons anti-radiation portées par les factions de l’opposition dans le jeu, avec les bottes militaires. De plus, il y a aussi un aperçu des 30 armes du jeu, y compris les armes lourdes, les fusils de sniper, les pistolets classiques, accompagnées de leurs diverses modifications.

Voilà qui promet d’être extrêmement intéressant. Malheureusement, nous n’avons pas encore de date de lancement précise pour ce S.T.A.L.K.E.R. 2. Tout ce que nous savons, c’est que le jeu arrivera sur PC et Xbox Series X avec un “lancement console exclusif” cette année. Cette suite sera aussi intégrée au service Xbox Game Pass dès le lancement. À suivre !