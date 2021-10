Ryu Ga Gotoku Studio : Toshihiro Nagoshi et Daisuke Sato annoncent leur départ

Le créateur Toshihiro Nagoshi et le producteur Daisuke Sato de la licence Yakuza quittent Ryu Ga Gotoku Studio et par extension l'éditeur japonais Sega.

Toshihiro Nagoshi et Daisuke Sato veulent se lancer un nouveau défi au sein de l’industrie vidéoludique après avoir officialisé leur départ du Ryu Ga Gotoku Studio (Sega). L’un devrait rejoindre Sakura Studio de NetEase à Tokyo pour développer un AAA original sur consoles, tandis que l’autre pourrait potentiellement être une recrue de taille pour l’hypothétique nouveau studio de Sony Interactive Entertainment au Japon avec de nombreux vétérans de Capcom, Konami et Square Enix.

As 2021 marks RGG Studio's 10th anniversary, we look forward to new beginnings. Please see the link below for a message from the RGG Studio team about staff changes and our exciting future.https://t.co/vUtvHzl7F3#RGGStudio pic.twitter.com/fIOxYOLIWX — RGG Studio (@RGGStudio) October 8, 2021

Toshihiro Nagoshi : “En quittant Sega, je quitte également mon poste de directeur du Ryu Ga Gotoku Studio. Merci aux fans qui nous ont soutenus, ainsi que la série Yakuza, pendant de nombreuses années. Vous avez ma plus sincère et profonde gratitude. J’ai persévéré et je suis ici aujourd’hui grâce à ce que j’ai appris des nombreuses personnes qui m’entourent. C’est grâce aux collègues qui m’ont soutenu que j’ai pu affiner mon état d’esprit pour repousser sans cesse les limites. À partir d’aujourd’hui, un nouveau studio est né où la série continuera à vivre. Bien que je ne sois pas sûr de ce qu’ils créeront, je crois que la nouvelle génération améliorera encore les fondations que nous avons construites au fil des ans et offrira de grands jeux au monde. Pour y parvenir, ils doivent eux aussi continuer à apprendre, à se dépasser et à grandir. Je vous demande de continuer à soutenir les efforts du studio. Une fois de plus, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à chacun d’entre vous. Merci beaucoup pour votre soutien. Restez à l’écoute pour les nombreux nouveaux débuts !“

Daisuke Sato : “Sur une note personnelle, je voudrais profiter de cette occasion pour vous informer que je quitte Sega pour prendre une autre voie. À l’avenir, le producteur de série Yokoyama prendra la tête du studio, et le producteur Sakamoto et le directeur Horii deviendront les principaux responsables du Ryu Ga Gotoku Studio. J’ai été impliqué dans le développement de Yakuza depuis le début et j’ai été à la tête du studio pendant 9 ans, je ressens donc un fort attachement à son égard. C’est triste de quitter l’endroit et les collègues avec lesquels j’ai partagé de nombreux hauts et bas, mais RGGS est devenu une organisation solide 10 ans après sa création. Je pense que le studio a le pouvoir non seulement de poursuivre la série Yakuza, mais aussi de continuer sur cette lancée encore plus loin. Le personnel talentueux du studio est tout à fait capable d’accomplir cela, c’est pourquoi je peux leur confier la série en toute confiance. Je suis très reconnaissant d’avoir participé à une série qui dure depuis 15 ans, et je voudrais exprimer ma gratitude à tous les fans qui nous ont soutenus, au personnel qui a travaillé ensemble pour faire grandir la série Yakuza, ainsi qu’à tous ceux qui, dans l’industrie, ont touché la série Yakuza d’une manière ou d’une autre. J’ai hâte de voir de nouveaux titres et je continuerai à soutenir RGGS – cette fois, en tant que fan. J’espère que les fans continueront à soutenir le nouveau studio Ryu Ga Gotoku. Encore une fois, merci beaucoup pour votre soutien au fil des ans“

Yakuza 8 est en développement

Désormais à la tête du Ryu Ga Gotoku Studio, Masayoshi Yokoyama est confiant concernant l’avenir de la licence Yakuza et tease l’arrivée d’un nouveau jeu : “Nos prédécesseurs ont transmis leurs convictions et leur savoir-faire à chaque membre du personnel. Vous pouvez le constater dans le récent Lost Judgment et vous le verrez dans la suite de Yakuza 7 qui poursuivra l’histoire d’Ichiban Kasuga. Ce jeu est actuellement développé par le producteur Hiroyuki Sakamoto et les réalisateurs Ryosuke Horii, Yutaka Ito et Nobuaki Mitake. Je travaille moi-même sur l’histoire avec Tsuyoshi Furuta et Takeuchi Kazunobu. Que ce soit dans six mois ou dans un an, j’espère vous présenter un nouveau jeu Yakuza par le nouveau Ryu Ga Gotoku Studio qui soit différent mais toujours le même, et quelque chose qui suscitera en vous un sentiment de ‘c’est ce que nous attendons’. J’aimerais poursuivre ma vie de créateur de jeux vidéo avec sérieux.“