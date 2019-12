Ryan Reynolds confirme que Deadpool 3 est bien en développement chez Marvel

L'avenir des films Deadpool n'était pas certain après le rachat de la Fox par le géant Disney. Aujourd'hui, l'acteur Ryan Reynolds vient mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes : Deadpool 3 est bien en développement chez Marvel Studios.

Nombre de fans pouvaient s’interroger concernant l’avenir de la franchise Deadpool depuis le rachat de la Fox par Disney. À juste titre d’ailleurs, parce que Disney a une approche très “famille” des films qu’il produit, ceci pour toucher un public le plus large possible. Et Deadpool n’est pas franchement ce que l’on pourrait qualifier de film familial. On pouvait donc craindre que la saga ne s’arrête là, après deux opus. Ce ne sera finalement pas le cas. Un troisième est bel et bien en préparation chez Marvel Studios.

Deadpool 3 est bien en préparation chez Marvel Studios

Disney avait déjà promis qu’il continuerait de faire des films Deadpool Rated R – comprenez par là, interdits aux moins de 17 ans – et il semblerait que le géant américain tienne parole. Présent sur le plateau de Live With Kelly And Ryan, l’interprète de Deadpool, Ryan Reynolds, a confirmé que Deadpool 3 était bel et bien en développement au sein de Marvel Studios. L’homme déclarait notamment la chose suivante : “Oui, nous travaillons actuellement dessus avec toute l’équipe. Nous sommes chez Marvel [Studios] maintenant, c’est comme si on était passé au niveau supérieur d’un seul coup. C’est assez fou. Alors oui, on travaille dessus.”

C’est Ryan Reynolds qui vient de confirmer la chose

Nul ne sait par contre vraiment à qui Ryan Reynolds fait référence dans “toute l’équipe“. Ceci parce que Tim Miller, le réalisateur du premier opus, avait quitté Deadpool 2, qui a finalement été réalisé par David Leitch. Difficile aussi de savoir quand le film pourra sortir dans les salles obscures et plus important encore, comment il pourra s’intégrer dans l’Univers Cinématographique Marvel. C’est en tous les cas une bonne nouvelle d’apprendre que le film soit en préparation. Les fans sont nombreux à attendre de nouvelles aventures de Deadpool.