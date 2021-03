Rust : le jeu de survie va débarquer sur PS4 et Xbox One dans les prochains mois

Le portage sur consoles de Rust est enfin daté.

Populaire depuis pratiquement huit ans sur PC (l’un des titres les plus joués de la plateforme Steam de Valve), Rust se prépare à accueillir à un nouveau public sur des serveurs regroupant jusqu’à 100 participants et où une seule règle existe, à savoir ne pas mourir : “Lâché dans la nature avec un cailloux et une torche pour tout paquetage, les joueurs doivent combattre leurs semblables ou s’en faire des alliés pour espérer survivre un minimum. Il est obligatoire de débusquer des plans pour apprendre de nouvelles techniques et se crafter des armes, armures et protections plus puissantes, et plus que recommandé de partager ses ressources et connaissances avec ses alliés, de longue date ou de passage. Rust est un flot ininterrompu de défis que le joueur doit relever avec un simple cailloux, puis une lance, un arc, un pistolet à un coup ou encore des mitrailleuses et des lance-roquettes (…) Ils doivent dompter leur faim et leur soif, maîtriser les éléments, créer des vêtements et assurer leur sécurité face à l’hostilité des autres joueurs, des scientifiques, des ours, loups et autres pièges qui ne manqueront pas de les enflammer, noyer ou empoisonner à la moindre occasion.”

Trust no 1. SURVIVE no matter the cost. 🐻

#RustConsole pic.twitter.com/EfOLtp6XXf — Rust Console Edition (@playrustconsole) February 28, 2021

Un trailer pour Rust : Console Edition

Le développement et l’édition de Rust sur les consoles de Sony et Microsoft sont pris en charge par les britanniques de Double Eleven, indépendamment de Facepunch qui s’est chargé de l’édition et du développement de la version PC. A noter qu’une bêta fermée se tient actuellement et durera quelques semaines.

Rust : Console Edition sortira sur PS4 et Xbox One au printemps 2021.