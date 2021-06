Rugby 22 : le retour de la simulation d’Eko Software avec de nombreuses améliorations

Le studio parisien Eko Software souhaite sublimer le monde du ballon ovale en jeu vidéo et passer un cap avec la nouvelle mouture de la licence Rugby.

Prévu pour janvier 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC, Rugby 22 sera plus réaliste que les deux opus précédents grâce à l’utilisation de la photogrammétrie. Les visages des joueurs stars seront ainsi mieux travaillés, sachant l’intelligence artificielle a été retouchée pour que la difficulté s’ajuste mieux au niveau de jeu des joueurs. Afin de continuer a s’imposer comme la licence référence de l’ovalie, les plus grands championnats avec tous les clubs officiels seront disponibles dans ce nouveau jeu de rugby, tout comme les plus grandes nations (France, Italie, Irlande ou le Japon).

“Rugby 22 poursuit et approfondit le solide travail entamé par Eko Software sur les deux opus précédents“, déclare Benoît Clerc, directeur de l’édition au sein de Nacon.”Nous souhaitons offrir aux fans du ballon ovale l’expérience la plus complète et la plus authentique possible, grâce à un gameplay bénéficiant de toutes les améliorations apportées suite aux retours des joueurs sur les précédents titres et à l’intégration d’un nombre de compétitions et d’équipes officielles totalement inédits dans une simulation de rugby.“