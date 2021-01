Rovio met fin à son service de streaming de jeux vidéo Hatch

Rovio est un nom que l'on associe immédiatement à Angry Birds. Et pour cause, ce jeu leur a fait gagner des millions, et diversifier leurs activités.

À la simple évocation du nom Rovio, on pense immédiatement à Angry Birds. Ce jeu au succès planétaire a permis de développer un véritable empire autour de ces petits oiseaux voltigeurs suicidaires. L’entreprise a exploité le filon au maximum, dans des secteurs très variés, allant même jusqu’à lancer un service de streaming de jeux vidéo, Hatch. Malheureusement, aujourd’hui, fin de partie pour ce dernier.

Rovio a fermé son service de streaming de jeux vidéo Hatch

Dans le plus grand silence, ou presque, Rovio a mis fin à son service de streaming de jeux vidéo Hatch. Celui-ci avait été lancé en 2017 mais il s’avère qu’il a été arrêté en décembre dernier, par la petite porte, si l’on peut dire. L’entreprise n’a pas explicité les raisons derrière cette fermeture mais il y a de grandes chances que le manque de popularité de la plate-forme en soit la principale.

dans l’indifférence générale, ou presque

Rovio, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, est donc le développeur du jeu mobile extrêmement populaire Angry Brids. La licence Angry Birds fut un énorme succès durant les premières années des smartphones mais ces derniers temps, elle s’était quelque peu éteinte. L’entreprise avait alors tenté de diversifier ses activités et le service de streaming Hatch fut l’une de ces tentatives.

Selon l’analyste senior de Omdia, George Jijiashvili, “la cible démographique de Hatch n’existait tout simplement pas, c’était là leur plus gros souci. La plupart des jeux de son catalogue étaient disponibles au téléchargement depuis les stores d’applications et l’élément de cloud gaming n’était pas suffisamment percutant auprès des joueurs mobiles occasionnels.” Si vous n’avez pas entendu parler de Hatch, nous ne saurions donc vous en tenir rigueur, d’autant plus que de plus grands noms cannibalisent aujourd’hui le marché : Google Stadia, NVIDIA GeForce Now et consort.

Le rapport affirme aussi que Rovio avait aussi tenté de revendre sa part majoritaire dans Hatch en 2019 mais il semblerait que les choses n’aient pas abouti.