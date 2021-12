Rolling Square AirCard, un AirTag au format carte de crédit

Rolling Square dévoile un nouveau tracker, le AirCard, au format carte de crédit et compatible avec le réseau Apple Localiser.

Le AirTag est un tracker très utile pour ne pas perdre la trace de ses objets du quotidien, comme son sac ou ses clefs. L’accessoire est plutôt compact et peu cher, ce qui permet d’en acheter plusieurs pour marquer plusieurs objets importants. Cela étant dit, certains utilisateurs pourraient être davantage intéressés par sécuriser leur portefeuille, par exemple. Dans ce cas précis, l’AirTag est assez peu adapté. Voici donc le Rolling Square AirCard.

À cause de sa forme circulaire et de sa relative épaisseur, l’AirTag ne rentre pas dans la plupart des portefeuilles et porte-monnaie. Cela étant dit, si vous voulez tout de même pouvoir savoir où il se trouve à tout instant, et espérer remettre la main dessus si vous le perdez ou qu’il est volé, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Rolling Square vient d’annoncer son dernier modèle de tracker en date, le AirCard.

Comme vous pouvez le voir dans la photo ci-dessus, le AirCard est un tracker au format carte de crédit qui se glisse très facilement dans un porte-monnaie ou dans un emplacement pour carte de crédit dans un portefeuille. Et le meilleur dans tout cela, c’est qu’il fonctionne parfaitement avec le réseau Apple Localiser. Autrement dit, vous pourrez utiliser toutes les fonctionnalités offertes par l’AirTag, mais dans une forme bien plus adaptée aux portefeuilles.

L’AirCard mesure seulement 3,2 mm d’épaisseur, soit environ la taille de deux cartes de crédit l’une sur l’autre. Il dispose par ailleurs de piles ultra-fines remplaçables. Selon Rolling Square, celles-ci devraient fournir une autonomie d’environ une année. De plus, l’AirCard est certifiée IP67. Ainsi, si votre portefeuille devait prendre l’eau pour une raison ou une autre, le tracker devrait continuer de fonctionner. Nulle mention, à l’heure actuelle, du tarif de cet accessoire, mais l’entreprise annonce que les précommandes ouvriront dans le courant du mois de janvier 2022.