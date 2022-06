Rollerdrome : un TPS d’un nouveau genre dans un univers rétrofuturiste original

En 2023, le Rollerdrome est le sport à la mode. Bestial, il estompe la frontière entre la réalité et le spectacle avec des participants sélectionnés pour se mesurer aux redoutables Joueurs Maison dans une série de matchs éclair où le but est d’obtenir le meilleur score en combinant les éliminations avec des tricks hallucinants, et en relevant une longue série de défis. Alors que la nouvelle venue Kara Hassan à l’espoir de devenir la prochaine championne, elle sera également amenée à débusquer les secrets qui entourent un diabolique géant de la high-tech.

Fresh off the PlayStation State of Play, we’re excited to share our brand new and very different skating game with you all.

Rollerdrome fuses visceral third person combat with stylish roller skating tricks in a brutal retro-future blood-sport.https://t.co/d3LgdDzJ5R pic.twitter.com/svOzAL1mHZ

