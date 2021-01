Roller Champions va refaire surface avec une bêta fermée

La bêta fermée de Roller Champions amènera son lot de nouveautés dès février prochain.

A la suite de l’alpha fermée et sur la base des retours de nombreux joueurs, l’équipe de développement de Roller Champions a ajouté de nombreuses nouvelles fonctionnalités à la nouvelle bêta fermée, qui aura lieu du 17 février prochain à 18h jusqu’au 1er mars à 22h sur PS4, Xbox One et PC via Ubisoft Connect, incluant de nouveaux modes de jeu tels que Classé, Match personnalisé et d’autres modes de jeu temporaires comme le mode 2v2.

En plus de quelques ajustements de gameplay ainsi que de nouveaux mouvements en solo et en équipe, le Skatepark, un hub social permanent au sein duquel 6 joueurs pourront s’entraîner en simultané, participer à des mini-jeux à durée limitée et s’amuser avec leurs coéquipiers, va amener une nouvelle dimension au jeu de roller de l’éditeur français Ubisoft. Une sortie officielle pour courant 2021 est confirmée.

Les inscriptions sont ouvertes pour la bêta fermée de Roller Champions

Les joueurs ayant participé à l’alpha fermée seront automatiquement inscrits à la bêta fermée. Les autres doivent se rendre dès maintenant sur la page dédiée : https://www.rollerchampions.com/register.

Développé par Ubisoft Montréal, Ubisoft Chengdu, Ubisoft Saguenay et Ubisoft Pune, Roller Champions est une nouvelle expérience sportive offrant un gameplay PvP en équipe fun et dynamique. Deux équipes de trois joueurs s’affrontent dans des arènes du monde entier. Les joueurs sont encouragés par des foules de supporters en délire à chaque fois qu’ils récupèrent le ballon, le passent à leurs coéquipiers, esquivent et taclent leurs adversaires pour marquer des buts dans le cerceau lumineux situé au-dessus de la piste.