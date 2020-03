Roller Champions : Ubisoft annonce une alpha fermée sur PC

En plus d'une sortie sur PC, l'expérience sportive en free-to-play de l'éditeur français Ubisoft sera également disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Android et iOS.

Plusieurs mois après son annonce à l’E3 2019 et une courte démo, Roller Champions revient dans l’actualité avec une alpha fermée (inscription ici) qui aura lieu du 11 mars (17h) au 23 mars prochain (21h) sur PC via la plateforme Uplay. Elle permettra aux joueurs de partager leurs impressions avec l’équipe de développement, de gagner la “Tenue du Testeur”, d’assister à la révélation d’une surprise et enfin de tester plusieurs fonctionnalités :

Option personnalisation : Les joueurs peuvent créer un athlète personnalisable grâce à une liste de 70 accessoires comprenant des gants, des rollers, des vêtements, des casques et des coiffures

Une nouvelle arène (la plus grande du jeu pour le moment) : Chichén Itzá

Modification de la disposition du circuit : La courbure, l’élévation et d’autres éléments ont été ajustés pour améliorer la navigation et le gameplay

Nouvelles techniques collectives : Le turbo combiné, le double saut combiné et le double piston combiné

Nouveaux tacles : Le tacle prolongé et le tacle aérien

Pour mémoire, ce jeu de sport d’équipe (3v3) est développé conjointement par Ubisoft Montréal, Ubisoft Winnipeg et Ubisoft Pune : “Les participants sont encouragés par des foules de supporters en délire à chaque fois qu’ils récupèrent le ballon, le passent à leurs coéquipiers, esquivent et taclent leurs adversaires pour marquer des buts dans le cerceau lumineux situé au-dessus de la piste.”

Roller Champions sur PC : les configurations minimale et recommandée

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 7 ou plus récent

Processeur : 4 cœurs 2,5 GHz

Cartes graphiques : Nvidia GTX 970/AMD Radeon 390 ou supérieure

Mémoire vive : 8 Go

DirectX : version 11

Périphérique : manette Xbox ou PS4, souris et clavier

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 7 ou plus récent

Processeur : 8 cœurs 2,5 GHz

Cartes graphiques : Nvidia GTSX 1060/RX580 ou supérieure

Mémoire vive : 8 Go

DirectX : version 11

Périphérique : manette Xbox ou PS4, souris et clavier

Bêta fermée, saison 0 et versions PS4, Xbox One, Switch, iOS et Android

Ubisoft précise qu’après l’alpha fermée de Roller Champions, une bêta fermée sera lancée par la suite. Celle-ci apportera un système de sponsors, une mécanique de replay et bien d’autres modifications sous la forme d’une saison 0. Enfin, si le jeu sortira dans un premier temps sur PC, le “Roller Derby” d’Ubisoft vise d’ores et déjà les consoles de salon actuelles et les smartphones.