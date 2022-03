Roller Champions : le free-to-play n’a toujours pas de date de sortie

Dans la plus grande discrétion, l'éditeur Ubisoft a de nouveau retardé Roller Champions alors qu'un lancement était officiellement planifié avant la fin de l'année fiscale en cours après moult péripéties.

Sur le serveur Discord de Roller Champions, plusieurs fans ont été avertis que la nouvelle expérience sportive d’Ubisoft n’arrivera pas sur PS4, Xbox One et PC à la fin mars comme initialement prévu : “Après avoir évalué tous les scénarios possibles, l’équipe a conclu qu’elle aura besoin d’un peu plus de temps pour fournir le jeu réussi que vous méritez. Nous pensons que c’est la bonne décision d’honorer votre enthousiasme (et le nôtre) pour le jeu et la scène compétitive que vous avez créée autour de notre bêta. Nous travaillons dur pour que l’attente soit à la hauteur de votre confiance, alors que le jeu se rapproche chaque jour de son lancement. Nous savons que beaucoup d’entre vous ont suivi le développement depuis un certain temps maintenant et pour montrer notre appréciation de votre soutien continu, nous voulions nous assurer que vous obteniez cette nouvelle en premier, à savoir que notre nouvelle licence arrivera à la fin du printemps. L’attente est presque terminée et c’est grâce à votre confiance en notre équipe que nous avons pu faire de tels progrès. Nous voulons vous remercier pour tout l’amour que vous avez apporté depuis le début.”

Ubisoft quietly delayed Roller Champions again today over on their discord server. pic.twitter.com/kniMdAPnV7 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 17, 2022

Une sortie de Roller Champions d’ici mai ou juin

Pour mémoire, Roller Champions est un jeu en PvP par équipe offrant de nouvelles sensations sportives à rollers. Deux équipes de trois joueurs s’affrontent dans des arènes du monde entier dans lesquelles, encouragés par la foule présente, ils doivent prendre possession d’une balle, la passer à leurs coéquipiers en esquivant ou en attaquant leurs adversaires afin de marquer le but dans un anneau lumineux.