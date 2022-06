Roku : 11 trucs et astuces pour streamer comme un boss

Les produits Roku regorgent de fonctionnalités et paramètres permettant d'améliorer l'expérience de streaming. Voici quelques trucs et astuces à connaître absolument.

Roku fabrique certains des meilleurs appareils de streaming pour votre TV. La plate-forme Roku est simple à utiliser et propose une grande variété d’applications et de contenu. Le processus d’installation et de configuration générale est rapide et facile. Et si vous pouvez être enclin(e) à plonger dans votre série préférée, votre Roku a plusieurs astuces très sympathiques pour vous permettre d’améliorer votre expérience.

Utiliser la recherche Roku pour comparer les prix des séries et films sur les apps

Parfois, vous savez ce que vous voulez regarder, mais vous ne savez pas où le trouver. Est-ce disponible sur tel ou tel service de streaming ou faut-il le louer ? Quelle plate-forme l’a et à quel prix ? Utiliser la recherche Roku permet de répondre à cette question. Vous pouvez chercher des films, séries TV, acteurs ou réalisateurs et la plate-forme Roku vous dira précisément où et combien ça coûte.

Utiliser les Roku Zones pour trouver du contenu répondant à une certaine catégorie

Et si vous savez ce que vous voulez regarder ? Fouiller les catalogues des services n’est pas franchement plaisant, et cela peut prendre beaucoup de temps. Roku Zones tente de simplifier la recherche en regroupant les contenus par genre ou sujet.

Pour accéder à Zones, il faut aller dans Recherche depuis l’écran d’accueil puis taper ensuite un genre. Cliquez ensuite sur la proposition qui vous intéresse et vous arriverez sur un écran avec plein de contenus organisés selon différents critères – Sorties récentes, Inclus avec abonnement, Gratuit, Location/Achat -.

Utiliser son smartphone comme télécommande

Tous les appareils Roku sont livrés avec une télécommande qui fonctionne bien, mais cel ase complqiue lorsqu’il faut saisir un mot de passe ou des termes de recherche. Certains appareils ont une télécommande avec micro pour faciliter l’opération, mais si ce n’est pas votre cas, vous pouvez utiliser l’app Roku, disponible sur iOS et Android, pour utiliser votre téléphone comme télécommande et le clavier virtuel pour vos saisies.

Une fois l’app installée, ouvrez-la. Assurez-vous que votre Roku est allumé. En bas de l’écran, vous verrez les options de menu. Tapotez sur Appareils. L’application va alors chercher votre appareil sur le réseau. Celui-ci devrait appareil. Tapotez dessus pour établir le lien avec votre téléphone. L’écran devrait alors afficher un onglet Télécommande, Chaînes et un autre Media. Tapotez sur Télécommande pour avoir une réplique de votre télécommande. Tout en haut, il y a une icône en forme de roue crantée, avec une icône composée de deux lignes de points et une barre pleine. Tapotez dessus et vous verrez le clavier virtuel.

La télécommande de l’app Roku offre toutes les fonctionnalités de la télécommande physique avec certains extras, comme la reconnaissance vocale. Tapotez sur l’icône microphone et vous pourrez dicter votre recherche ou piloter votre Roku à la voix.

Écouter la télévision via un casque ou des écouteurs

Parfois, vous voulez regarder la télévision sans déranger le rester de la maison. La fonctionnalité d’écoute privée de Roku permt d’utiliser son casque ou ses écouteurs. Certains modèles de Roku ont une telle fonction sur la télécommande directement, mais tous peuvent en profiter avec la dernière mise à jour de l’app Roku.

Assurez-vous que votre Roku et votre appareil mobile sont sur le même réseau sans fil. Connectez votre casque ou vos écouteurs sur votre téléphone, ouvrez l’app Roku, tapotez sur l’icône “Remote” dans la barre de navigation et tapotez sur l’icône “Casque” pour activer l’écoute privée. Roku va automatiquement ajuster la synchronisation de l’audio avec votre casque, mais si vous avez l’impression d’un décalage, vous pouvez aller dans les options avancées de l’app pour l’ajuster. À noter, jusqu’à quatre appareils mobiles peuvent écouter ainsi en privé en même temps.

Retrouver facilement la télécommande

Certains modèles Roku permettent de retrouver facilement une télécommande égarée. Le Roku Ultra, par exemple, dispose d’un petit bouton qui fait émettre un son à la télécommande. La Roku Voice Remote Pro est plus avancée encore. La télécommande peut être activée par la voix. Ainsi, si vous ne savez pas où est votre télécommande, vous pouvez dire “Hey Roku, trouve ma télécommande” et celle-ci va émettre un bip pour la retrouver (et allumer votre TV).

Organiser les chaînes

Si vous êtes abonné(e) à beaucoup de services de streaming, vous avez peut-être tout un tas de chaînes sur votre page d’accueil. Il est possible de les organiser comme vous le souhaitez. Si vous voulez déplacer telle ou telle chaîne, appuyez sur le bouton Home sur la télécommande. Allez jusqu’à la chaîne à déplacer. Lorsque celle-ci est en surbrillance, appuyez sur l’icône Étoile pour afficher le menu des options. Faites défiler jusqu’à Déplacer la chaîne. Vous pouvez alors la replacer où vous le souhaitez. Appuyez sur OK lorsque c’est bon.

Modifier le thème Roku

Les appareils Roku utilisent le violet de la marque, les Roku TV ont des menus de couleur différente selon les marques, mais vous pouvez changer cela. Et même définir un fond d’écran, un écran de veille ou des sons particuliers.

Cela se passe dans les paramètres. Faites défiler jusqu’à Thème. Là, vous pouvez explorer les packs de thème populaires ou aller jusqu’à Fonds d’écran. Si vous trouvez quelque chose qui vous intéresse, cliquez dessus. Vous pouvez alors voir les captures d’écran et télécharger les fichiers. Une fois téléchargé, vous aurez l’option de l’appliquer immédiatement.

Activer l’Instant Replay pour entendre les répliques que vous auriez manquées

Les dialogues peuvent parfois être difficiles à saisir. La fonctionnalité Instant Replay permet de ne rien manquer. En appuyant sur le bouton avec la flèche dans un cercle sur la télécommande, vous allez revenir en arrière de 10 secondes, mais vous pouvez aussi ajouter un sous-titrage pour écouter et lire ce qui vient de se dire.

Pour activer le sous-titrage sur l’instant replay, allez dans les paramètres puis dans Accessibilité. Sélectionnez ensuite Mode de sous-titres. Faites défiler et cliquer sur On Replay. Désormais, lorsque vous utiliserez le bouton replay, les sous-titrages apparaîtront automatiquement. Attention cependant, cela ne fonctionne pas sur toutes les chaînes.

Utiliser les sous-titres codés pour clarifier les dialogues

Il peut être plus facile de regarder la télévision avec les sous-titres codés toujours activés. Vous pouvez accéder aux sous-titres codés par application dans les contenus eux-mêmes, mais Roku a une option système permettant de personnaliser l’expérience de sous-titrage codé.

Allez dans les paramètres puis dans Accessibilité. De là, allez dans Mode de sous-titres et cliquez sur On Always. Vous pouvez aussi faire défiler jusqu’à Langue préférée de sous-titrage. Dans Style des sous-titres, vous pouvez personnaliser la police, la couleur du texte, l’opacité et la couleur du fond d’écran.

Ajuster automatiquement le volume

Roku propose une fonction permettant d’ajuster automatiquement le volume pour moins aller dans les extrêmes. Pour l’activer, lancez votre contenu, puis cliquez sur l’icône Étoile. Là, cliquez sur Paramètres de Son et Ajustement du volume.

Depuis ce menu, vous pouvez aussi cliquer sur Mode Nuit. Cela permet de définir un niveau sonore maximal.

Définir un mode spécial pour les invités

Avoir des invités chez soi est souvent une bonne chose, mais ce n’est pas toujours évident de devoir leur donner vos identifiants pour qu’ils regardent la télévision. Le mode invité de Roku règle justement ce problème en leur permettant de se connecter sur leurs propres comptes.

Pour activer la fonctionnalité, il vous faut ajouter un PIN sur votre compte Roku pour que vos invités ne puissent accéder automatiquement à votre contenu personnel. Les invités peuvent alors cliquer sur Mode invité et renseigner une date de fin. Là, ils auront un écran d’accueil par défaut et pourront se connecter à leurs propres services comme si le Roku était le leur. Une fois la date arrivée, leur profil est supprimé du système. Pratique.